Diputado aseguró que BPS tomó una “gravosa decisión” con jubilados del interior

Política

Montevideo Portal

Luego de que cientos de jubilados de algunas localidades del interior se quedaran “sin servicios” a raíz del cese del giro de pagos de jubilaciones y prestaciones a cargo del Banco de Prevención Social (BPS), el diputado del Partido Nacional Fermín Farinha realizó una denuncia y la Junta Departamental de Paysandú se pronunció.

El cuestionamiento del legislador nacionalista se da luego de que el organismo avisará que los jubilados tenían tiempo hasta el 15 de enero para cobrar por banco o hasta el 31 en caso de optar por afiliarse a un local de pago de redes de cobranza.

Para el nacionalista, esta medida del BPS es una “gravosa decisión” y solicitó de “forma urgente” que el anuncio quede sin efecto.

“esta resolución desconoce la realidad territorial, social y demográfica del interior del país. v en particular de la localidad de Lorenzo Geyres departamento de Paysandú, donde jubilados, pensionistas y vecinos han manifestado su profunda preocupación y rechazo, lo que se acredita mediante más de 50 firmas que se adjuntan”, menciona el diputado en su exposición escrita, a la que accedió Montevideo Portal.

Farinha explicó que la exclusión de los giros de pagos implica trasladar el riesgo y la carga operativa a los adultos mayores, al asumir que todos cuentan con conectividad, acceso suficiente a efectivo —limitado a retiros de hasta $ 10.000—, acompañamiento y habilidades para utilizar medios electrónicos, condiciones que no siempre están aseguradas.

“Lejos de fortalecer el sistema de seguridad social, esta decisión profundiza las asimetrías territoriales, debilita la confianza de la ciudadanía en el Estado y contradice los objetivos históricos de acercar los servicios públicos a la gente, especialmente a quienes más protección requieren”, afirmó el diputado, quien exigió que la medida quede sin efecto para los ciudadanos de Lorenzo Geyres.

Por su parte, la Junta Departamental de Paysandú, emitió una declaración en la que menciona que la “decisión ha generado nerviosismo y estrés en un grupo de más de 50 personas adultas mayores que no manejan los dispositivos electrónicos”.

“Se insta a que esta medida sin sentido se anule en forma urgente retomando el pago presencial de las mencionadas prestaciones en Lorenzo Geyres”, sentencian.

Montevideo Portal