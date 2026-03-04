Diputado aguarda “tercera y definitiva cirugía” para cuadro diagnosticado hace tres meses

Política

Sergio Valverde, diputado del Partido Nacional por el departamento de San José, se apresta a someterse a una intervención quirúrgica —la tercera en tres meses— en el marco del cuadro de infección intestinal que le fue diagnosticado a comienzos de diciembre del año pasado.

Desde entonces, el legislador se mantiene apartado de la actividad parlamentaria. Su banca viene siendo ocupada por la exalcaldesa de Ciudad del Plata, Marianita Fonseca.

Segú informó el medio maragato Visión Ciudadana, la operación prevista podría ser la última dentro del proceso médico que atraviesa el representante. Tras el correspondiente período de recuperación, se estima que estaría en condiciones de retomar su labor en la Cámara de Diputados.

Valverde fue intervenido por primera vez el 5 de diciembre, luego de consultar por un malestar digestivo. Los estudios realizados en ese momento confirmaron una infección intestinal de entidad, asociada a un cuadro de divertículos que no estaba siendo tratado debido a la ausencia previa de síntomas.

Posteriormente, tras recibir un tratamiento con antibióticos de alta intensidad, una tomografía evidenció que la infección persistía y detectó la presencia de líquido a nivel intestinal.

En una segunda cirugía —en la que se constató que no existían perforaciones— se efectuó una limpieza interna y se colocó un drenaje.

Desde entonces, su evolución se ha mantenido estable. Con la intervención ahora planificada, se aspira a cerrar este prolongado proceso clínico y avanzar hacia su recuperación definitiva.