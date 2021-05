Diputada por Cabildo presentó proyecto para lograr avances vinculados a la endometriosis

Política

La diputada por Cabildo Abierto, Silvana Pérez Bonavita, presentó en la Cámara de Representantes un proyecto de ley "para lograr avances en varios aspectos vinculados a la endometriosis", una enfermedad que afecta a muchas mujeres.

En el proyecto, al que accedió Montevideo Portal, se busca que se declare "de interés nacional el estudio y tratamiento de la endometriosis. Esto incluye la investigación de sus agentes causales, la promoción, prevención, el diagnóstico, el tratamiento oportuno y la rehabilitación".

Además, se pretende que se declare "a marzo como mes de la endometriosis en Uruguay, en cuyo transcurso se desarrollará la campaña obligatoria procurando sumarse a la conmemoración del Día Mundial de la Endometriosis que se fija cada año en ese mismo mes".

Se pretende que se declare la endometriosis "dentro de la categoría de enfermedad crónica, en tanto reduce la autonomía de las mujeres que la padecen y afecta su calidad de vida".

Además, se plantea que el Ministerio de Salud Pública (MSP) impulse "un programa referido a la endometriosis, con la participación de los prestadores de salud públicos y privados, que incluirá la difusión, detección y atención de la misma".

En ese sentido, se propone que el MSP se encargue de "la promoción de la investigación sobre endometriosis, con el fin de ampliar conocimientos en la materia que permitan contar con mejor información, desarrollar mejores técnicas de diagnóstico y posibles tratamientos". También sería competencia del ministerio "la capacitación al personal de la salud para contar con recursos humanos especializados que puedan brindar una atención integral de pacientes con endometriosis".

En el documento se plantea que se disponga "la cobertura integral por parte de los prestadores de salud, de todas las prácticas preventivas, diagnósticas y terapéuticas que requiera el tratamiento de la endometriosis, abarcando las terapias médicas, psicológicas, farmacológicas, quirúrgicas, así como la tecnología actualizada para realizar la detección no invasiva de la enfermedad (ecografías 2D y 3D específicas para endometriosis) y todas aquellas que resulten necesarias para el control de la enfermedad, la mitigación del dolor y la calidad de vida de las pacientes afectadas, por lo que se incluirán en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS)".

"La endometriosis no será causa de discriminación en ningún ámbito y, en particular, no podrá ser invocada como causal legítima de despido en la relación de trabajo, tanto en el sector público como en el privado. En toda controversia judicial o administrativa en la cual se pretenda negar, modificar o extinguir el derecho de una trabajadora que tenga la condición de paciente con endometriosis, será imprescindible el dictamen del Banco de Previsión Social (BPS) producido por los órganos especializados previsto", añade el texto.

El proyecto plantea que el BPS "dispondrá la constitución de juntas médicas especializadas con el fin de determinar los casos de incapacidad parcial o total, transitoria o definitiva, derivados de la endometriosis, a los efectos de la determinación de derechos jubilatorios o pensionarios".