Diputada del FA pide ser llamada “presidenta” y genera cruce en debate del Presupuesto

En el marco de una sesión por el proyecto de ley de Presupuesto, la presidenta de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, Inés Cortés, y el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez mantuvieron un entredicho luego de que la legisladora frenteamplista solicitara que la llamaran “presidenta”, evitando el término en masculino.

En el marco de la comparecencia de la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, Cortés les pidió a los representantes que “cuando se refieran a una presidenta utilicen el término ‘presidenta’ porque está en [el] Reglamento, en el literal G) del artículo 104”. Además, reafirmó su planteo al decir que “si hay dudas del reconocimiento, la Real Academia ya laudó esa discusión hace mucho y, de hecho, recomienda referirse a las mujeres que ocupan cargos de presidencia como ‘presidenta’”.

Tras esto, Rodríguez tomó la palabra y respondió: “Sin ánimo de ofender ni mucho menos, señora presidente, en los términos que yo voy a hacer uso de la palabra, como lo hago con respeto, puedo utilizar las palabras que me permite el diccionario de la Real Academia Española”.

Luego, señaló: “Voy a volver a lo que tengo que hacer, que es centrarme en la comparecencia de la señora ministra”.

