Diputada colorada propuso plan para fomentar turismo, que incluye vacunación a extranjeros

Locales

Montevideo Portal

La diputada del Partido Colorado por Colonia, Nibia Reisch presentó esta semana una propuesta para incentivar el turismo, que plantea que se permita el ingreso de extranjeros al país, permitiendo que aquellos que no están vacunados, puedan hacerlo durante su estadía en Uruguay.

La integrante de Ciudadanos le planteó el plan esta semana al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Reisch sostiene que de esta manera se podría ayudar al sector turístico, uno de los más afectados por la pandemia.

En este sentido, la propuesta señala que se permita el ingreso a turistas extranjeros que estén inmunizados y a los que no, que se les permita acceder a un servicio que incluya el plan de vacunación en nuestro país.

El plan diferencia entre inmunizados y no inmunizados, siendo los primeros quienes presenten documentación válida de dos dosis de una vacuna aceptada por la OMS a más de 14 días de recibida, que hayan cursado la enfermedad o que hayan sido vacunados con otras vacunas, debiendo en este caso presentar un test de anticuerpos.

"Quienes no están inmunizados, además de PCR negativo al ingreso y a los 7 días, dentro de lo que deben comprometerse a mantenerse dentro de las instalaciones de un hotel. Se les ofrecerá un servicio completo que puede incluir la vacunación. El protocolo con que se deben manejar será propuesto por el hotel, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el MSP, que deberá aprobarlos", reza el documento de la propuesta.

En una línea similar, el intendente de Maldonado, Enrique Antía había planteado que, de abrirse las fronteras en noviembre, el Gobierno pudiera ofrecer un turismo de vacunación, según declaraciones que hizo a Radio Uruguay.

"Nosotros aspiramos a estar en condiciones de recibir a todos aquellos que nos quieren visitar y que estén vacunados. A los que no se vacunaron, ya les digo que no los vamos a recibir, me parece, porque habiendo este problema pendiente, tenemos que cuidar a nuestra gente. Ahora, yo hablé con gente del Gobierno y son muy optimistas en cuanto a la apertura de fronteras en un par de meses. Yo creo que podríamos, hasta llegado el mes de noviembre, tener un camino de vacunación a todos aquellos que nos visiten, creo que deberíamos porque hay suficientes vacunas. Y creo que sería una buena inversión del gobierno para todos aquellos que no se han vacunado y vienen libres, con un PCR libre", dijo Antía el pasado 19 de julio .

"Incluso hasta que el sector privado pueda vacunar, porque eso creo que adelantaría la temporada y generaría oportunidades muy tempranas en la próxima temporada", concluyó.

Montevideo Portal