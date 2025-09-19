Diputada blanca dijo que gobierno “no cumple con lo prometido” a policías por salud mental

Política

Montevideo Portal

Los sindicatos policiales comparecieron en la jornada de este viernes ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes donde se presentaron los fondos destinados para los funcionarios. La diputada del Partido Nacional Patricia Rodríguez cuestiono la propuesta del Ejecutivo e hizo énfasis en la salud mental de los oficiales.

La legisladora, quien había sido presidenta del sindicato policial en el anterior periodo de gobierno, habló con Montevideo Portal sobre la instancia que se desarrolló este 19 de setiembre. “No se cumple con lo prometido y firmado por el gobierno en campaña hacia los trabajadores policiales”, analizó.

Rodríguez manifestó que en el proyecto de ley presentado por el oficialismo “no cumple” con las pautas salariales ni con las vacantes. Sobre esto último, explicó que “las vacantes que había para cubrir ya estaban y no se cubren con nuevas”.

Uno de los “puntos fundamentales”, y que fue presentado por los sindicatos del sector, es la “necesidad de más psicólogos y de más alternativas para la atención”, donde el Ejecutivo, según la diputada, asegura que “no hay presupuesto”, por lo que el “Ministerio del Interior y el gobierno van a tener que redistribuir el presupuesto”, por ejemplo en torno a lo que manejan para darle más aporte a la salud mental. “Ellos [Frente Amplio] manejan que van a hacer una unidad de bienestar social, pero en realidad eso sin presupuesto va a ser lo mismo que hay ahora”, afirmó.

La diputada nacionalista analizó que “se necesita más psicólogos y llegar al interior para que cada departamento tenga su guardia psicológica y que puedan prevenir”.

“Hay retrocesos porque los sindicatos policiales en el cual yo [Patricia Rodríguez] formaba parte y lo sé que en ese momento habían acordado ciertas medidas con el ministro Larrañaga, como que hubiera un psicólogo de puerta en el Hospital Policial permanentemente, o sea de 24 horas todos los días y eso se sacó, ahora hay solo 3 días psicólogo de puerta y pocas horas”, lamentó.

Por último, Rodríguez mencionó que el gobierno “debe escuchar más a los trabajadores, porque en definitiva son los que andan todo el día en la calle y saben realmente las carencias que se tienen”.

Montevideo Portal