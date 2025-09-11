Internacionales

Dio de lleno: niña de 5 años murió en choque cuando su padre la llevaba en infracción

Emma Lucía Rincón Martínez, colombiana de 5 años, falleció el pasado martes en un accidente de tránsito en la localidad colombiana de Aguachica, no lejos de la frontera con Venezuela.

El siniestro fue captado por una cámara de vigilancia, registro que se hizo viral y conmovió a todo el país cafetero.

Según informara el periódico local El Tiempo, la tragedia sucedió sobre las 08:30 horas, cuando Andrés Rincón, padre de la niña, la llevaba al jardín de infantes como cada día.

La menor iba sentada sobre el tanque de combustible del vehículo y no llevaba casco, una doble infracción que también formaba parte de la rutina de padre e hija.

En la esquina de Carrera 45 con Calle 5 Norte, la moto chocó con un camión que se encontraba estacionado, impacto que —dada su ubicación sobre la moto— la niña recibió de lleno.

Tal como se aprecia en el video, la niña cayó inconsciente sobre el pavimento. Desesperado, su progenitor la levantó, intentó reanimarla y luego corrió con ella en busca de ayuda, pero ya nada podía hacerse: Emma había muerto en momento del choque.

El análisis de la secuencia de los hechos y la revisión de otras cámaras de la zona, sugiere que Andrés Rincón podría haberse distraído con su celular mientras conducía, hecho que explicaría el modo en el que chocó, sin maniobrar o aminorar la marcha, con un vehículo estacionado.

Este extremo será demostrado o descartado por las pericias policiales.

Tragedia en Aguachica, niña de 3 años perdió la vida cuando la motocicleta en la que era transportada impacta contra un camión mal estacionado. pic.twitter.com/cnhr64CJ4q — NotiCali (@NotiCaliOficial) September 10, 2025