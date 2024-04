Dinamarca: arde antiguo edificio de la bolsa de valores, construido en el siglo XVII

Un incendio de origen desconocido arrasa el edificio histórico de la antigua bolsa de Copenhague, ya provocó el derrumbe de partes del techo y sigue estando fuera de control, indicaron este martes los servicios de emergencia.

"Según se queman las estructuras, partes del edificio se están derrumbando", afirmó Jakob Vedsted Andersen, director de los servicios de incendios y rescate de Copenhague, en declaraciones recogidas por la agencia danesa Ritzau.

El incendio comenzó debajo de la techumbre, que cuenta con elementos de cobre y es de difícil acceso. Ello permitió que las llamas ganaran en intensidad y se extendieran por el resto de plantas del edificio, explicó Andersen.

El responsable de los servicios de emergencia admitió que el incendio sigue fuera de control y afecta aproximadamente a la mitad del histórico inmueble del siglo XVII, al tiempo que señaló que es posible que las tareas de extinción deban prolongarse a lo largo de todo el día.

Forman parte del operativo que trata de controlar las llamas 120 bomberos, junto con 60 efectivos de las Fuerzas Armadas que están intentando rescatar objetos de valor, precisó.

"Imágenes terribles de la Bolsa esta mañana. 400 años de legado cultural danés en llamas", escribió en la red social X el ministro de Cultura, Jakob Engel-Schmidt.

Varias alas del castillo de Christiansborg, sede del Parlamento, que se encuentra cerca del edificio en llamas, han sido evacuadas por precaución.

El edificio, uno de los más antiguos que se conservan en Copenhague, fue construido entre 1619 y 1623 por orden del rey Christian IV y funcionó como bolsa de la capital danesa hasta 1974.

BREAKING:



Denmark is having its “Notre Dame moment”



The historical Børsen Stock Exchange building in Copenhagen is on fire.



It was built in 1625 and is one of the city’s most beautiful buildings with its elegant spire



Yesterday was the 5th anniversary of the Notre Dame fire pic.twitter.com/8j6bPsHvaD