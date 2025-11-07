Internacionales

Dijo que su bebé había muerto al nacer: era mentira y salió a la luz escabrosa realidad

En las últimas horas, la prensa brasileña ha dedicado titulares a un extraño caso que se diría fruto de un guionista de telenovelas, de no ser por sus ribetes sórdidos.

Se trata de la demanda que Floriel Pires Maciel, de 24 años, sostiene desde hace casi dos contra su excompañera por un caso complejo y cuya solución no parece cercana.

Pires, quien reside en las afueras de Brasilia y trabaja como obrero de la construcción, pasó siete años en pareja con la mujer demandada, y ambos tienen un hijo de cinco años.

En su demanda, asegura que en el nacimiento de su segunda hija, la mujer le dijo que había nacido muerta. Sin embargo, la niña nació viva y perfectamente sana, y la madre la entregó a una prima y al marido de esta.

En declaraciones al portal noticioso G1, Pires dijo que los familiares de su expareja inscribieron a la niña en el registro civil. Él solo descubrió su existencia cuando se topó con la pareja por casualidad en la calle, con la bebé en brazos.

La madre de la niña, quien pidió que su identidad no se divulgara, declaró al mismo medio y reconoció los hechos, y aseguro haber obrado como lo hizo con el fin de proteger a la recién nacida.

En el reportaje, dijo que tenía miedo de quien entonces era su compañero, a quien acusa de someterla a violencia doméstica cuando vivían juntos.

"Todavía tengo cicatrices", afirmó, y agregó que en su momento no radicó denuncia por temor a represalias de Pires, quien niega todas las acusaciones.

Según el progenitor, mantuvo una relación durante siete años con la madre del bebé, con quien también tiene otro hijo de 5 años.

“En medio de los conflictos que teníamos, decidimos terminar la relación. Antes de eso, yo estaba intentando volver con ella por el bien de mi hijo”, dijo.

Durante una de sus reconciliaciones, la mujer quedó embarazada. Pero cuando se enteró del embarazo, ya no estaban juntos. Según Floriel, al día siguiente del parto, su madre llamó a su exnuera para saber cómo estaba el bebé, y la joven, llorando, le dijo que había muerto.

Al enterarse de la existencia de su hija, cuando ya tenía entre dos y tres meses, Floriel llamó a la policía y a los Servicios de Protección Infantil. Cuenta que, tras meses intentando conseguir una prueba de ADN para demostrar la paternidad, acudió a los tribunales y pudo demostrar la paternidad.

En el reportaje, el hombre dijo sentirse indignado porque, además de pasar tiempo con la niña, quiere que su hijo mayor también tenga experiencias con su hermana.

"Si fuera al revés, sería totalmente diferente. No duermo bien. Todos los sábados tengo que soportar situaciones embarazosas durante las visitas supervisadas", declaró, refiriéndose al hecho de que las visitas semanales las realiza acompañada por la suegra del padre legal, según lo ordenado por el tribunal.

La abogada Raquel Gomes, quien asumió el caso de Floriel hace aproximadamente dos meses, declaró que el proceso judicial se ha prolongado durante más de dos años. Ahora que la historia ha salido a la luz, se espera que avance con mayor rapidez y se resuelva. "Lleva dos años y medio intentando obtener acceso a su hija biológica, pero solo puede verla tres horas a la semana", afirmó.

Raquel explica que el proceso legal se refiere exclusivamente a la solicitud de custodia de la niña. El aspecto penal, relacionado con la presunta ocultación de su hija por parte de la madre, dependerá de una investigación policial y una posterior acusación formal por parte del Ministerio Público.

Y si hasta ahora el caso se presentaba complejo, se pone peor con la declaración de Ilvan Silva Barbosa, abogado del marido de la prima, quien registró a la bebé como su propia hija.

"Es importante aclarar que no recibió al niño clandestinamente, ni participó en ningún tipo de ocultamiento. La inscripción del nacimiento se realizó de buena fe, después de que la propia madre le informara de que el bebé era fruto de una breve relación entre ellos”, expresó el abogado en un comunicado.

“La defensa alega que fue engañado, creyendo sinceramente que era el padre biológico. Además, existen pruebas contundentes de que la propia madre desconocía la verdadera paternidad biológica en aquel momento”, agregó el representante legal.

“Actualmente, la niña vive con su padre legal desde su nacimiento, manteniendo un vínculo afectivo fuerte, pleno y sano con él. Ante esta realidad, las partes están gestionando el caso de forma amistosa, con diálogo y respeto, buscando una solución que vele por el interés superior del niño, manteniendo el contacto y el afecto con ambas familias”, concluyó.