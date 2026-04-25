Diferencia de precios entre Argentina y Uruguay está en valores “históricamente bajos”

La diferencia de precios entre Uruguay y Argentina en la zona de frontera volvió a reducirse y se ubicó en una brecha de 15,1% en marzo, según el último informe del Indicador de Precios Fronterizos (IPF) elaborado por la Universidad Católica del Uruguay (UCU), en el que se asegura que estos valores son “históricamente bajos”. Esto implica que comprar en el departamento de Salto es 15,1% más caro que en Concordia, una diferencia que se encuentra en niveles históricamente bajos.

La tendencia actual responde a una combinación de factores, entre ellos la inflación más elevada en Argentina. Además, esto esto se da ya que el tipo de cambio en Argentina “registró una caída de 5,3%”, asegura el documento.

En el análisis por rubros, los alimentos —que representan casi la mitad del consumo de los hogares— presentan una diferencia de 14,7%, en la cual también se presenta un descenso en la brecha.

Otros sectores muestran diferencias más marcadas. Las bebidas alcohólicas y el tabaco mantienen una diferencia de alrededor del 41%, mientras que las “comidas fuera del hogar” alcanzan un diferencial de 34%. En tanto, en productos del hogar, la diferencia se sitúa en torno al 20,5%, evidenciando una reducción “significativa” frente a meses anteriores.

En sectores vinculados a la ropa y combustibles, los precios, en algunos casos, son más bajos en Uruguay. La nafta es 11,4% más barata en nuestro país. Esto se debe a que “el beneficio de IMESI fue de 32% en el mes de marzo”. “Sin considerar tal beneficio, esta diferencia ascendería a 30%”, aseguran desde el informe.

El informe también destaca que la actual brecha de precios es similar a la registrada en 2016 y 2017. En este contexto, se observa la combinación de una inflación interanual de 32,4% en Argentina frente a 2,94% en Uruguay.