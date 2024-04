Diez militares muertos al chocar dos helicópteros de la Marina de Malasia en el aire

Diez personas murieron este martes a raíz de la colisión aérea entre los dos helicópteros de la Marina de Malasia, según informan este martes los equipos de emergencia sobre el terreno.

El accidente ocurrió a las 9:32 hora local (10:32 PM de lunes en Uruguay) durante un ensayo para un acto con motivo del Día de la Marina de Malasia cuando, en pleno vuelo y por razones no aclaradas, colisionaron al sobrevolar la base militar de Lumut, en el oriental estado malasio de Perak, de acuerdo con un comunicado de la Marina malasia.

Videos compartidos en internet mostraron a varios helicópteros volando bajo en formación sobre la base naval en un ensayo previo a las celebraciones del día de la flota de la Marina, en mayo. “Los dos helicópteros colisionaron durante un entrenamiento de vuelo”, indicó Suhaimy Mohamad Suhail, comandante de operaciones del departamento de bomberos y rescatistas.

Uno de los helicópteros aparece golpeando el rotor trasero del otro, haciendo que los dos entraran en barrena y se estrellaran.

En los videos se escucha a testigos exclamando “Alá, Alá, Alá”.

???? Two military helicopters collided in Malaysia. According to preliminary data, 10 people died as a result of the accident.



The helicopter collision occurred in the town of Lumut at around 9:30 am. There was a training flight to mark the 90th anniversary of the… pic.twitter.com/oppCs3NQL9