Dictamen recomendó archivar denuncia contra Ojeda por presunta violación constitucional

La Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores concluyó que el denunciante de la presunta violación constitucional del senador colorado Andrés Ojeda, el convencional colorado Juan Ibarra Álvarez, no tiene “legitimación activa” para iniciar el proceso de pérdida de cargo previsto por la Constitución. Así lo indica el informe del que dio cuenta en primera instancia El País, y al que también accedió Montevideo Portal.

El procedimiento se inició en noviembre de 2025, cuando la fiscal Silvia Lovesio advirtiera, en el marco de una audiencia, de un escrito técnico de 75 páginas presentado por Ojeda en su rol de abogado, en el marco de una causa penal. El hecho generó la alerta por una posible violación al artículo 124 de la Constitución, el cual prohíbe a los senadores “tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la Administración Central, Gobiernos departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados”.

En ese marco, Ibarra presentó una denuncia formal ante la Cámara de Senadores y la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación en diciembre para constatar la violación y, en tal caso, activar la “pérdida inmediata” de la calidad de legislador de Ojeda.

Tras un período de evaluación técnica, el informe final de la Dirección Jurídica del Senado, a cargo de los doctores Germán Rosas y Rosa Giacosa, concluyó que Ibarra tiene la "legitimación para informar o peticionar" (según el artículo 30 de la Constitución), pero carece de la facultad para iniciar el procedimiento sancionatorio, ya que para esto es necesario que la petición provenga de un senador, algo que no ocurrió en este caso.

En ese sentido, la conclusión es clara: “La comisión puede tomar la denuncia como notitia criminis (noticia de irregularidad) e informar al Plenario si un Senador la hace suya, de lo contrario debería archivarse”.

