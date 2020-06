Díaz sobre Operación Océano: “Intuíamos la existencia de este fenómeno y la profundidad”

Locales

El fiscal de Corte explicó que la reserva de información de una investigación tiene como finalidad no afectar su desarrollo.

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, fue entrevistado por Telemundo en la tarde de este martes, en donde se refirió a varios temas. En primer lugar, el ministro fue consultado por un tuit que publicó en la jornada del sábado. En la red social el fiscal escribió un hilo en referencia a la filtración de información a la prensa.

"Los medios de comunicación masivos llegaron a las puertas de la justicia penal para quedarse. Sea por razones de interés público, de mercado o de ambas, las noticias criminales y su investigación ocupan cada vez más espacio en los medios. La filtración del contenido de las investigaciones criminales afecta o puede afectar su resultado. Por esa razón las investigaciones son legalmente reservadas y las filtraciones deben ser evitadas por quienes tenemos la responsabilidad de llevarlas adelante", narró el fiscal de Corte.

En esta línea, Díaz fue consultado sobre si estas filtraciones realmente afectan a la investigación. "No tengo claro si efectivamente pueden afectar o no (a la investigación), porque no conozco el detalle", aseguró el fiscal, al tiempo que reconoció que la publicación no apuntaba a la filtración de un mensaje de texto a la fiscal Mónica Ferrero, sino que a todos los casos en general.

"Hemos conversado respecto de estos temas con el ministro del Interior y la idea era dejar en claro cómo son las reglas de juego. Las reglas son bien claras en el sentido de que una investigación criminal es reservada, no por esconder información, sino porque tiene una finalidad y es no afectar el desarrollo de una investigación. Cuando se producen filtraciones, que no deberían existir, en realidad, lo que se puede afectar el desarrollo y el resultado de la investigación", dijo.

Díaz agregó que no recuerda algún caso anterior en que se haya arruinado una investigación por una filtración de información, pero sí recuerda algunas que estuvieron a punto de hacerlo. "Los periodistas tienen la 'mala costumbre' de buscar noticias, si un funcionario infiel da la información no se puede decir que no se publique una noticia y menos pedir sus fuentes", expresó.

Ante la consulta sobre si es normal que se amenace a un fiscal, como lo hicieron con Ferrero, Díaz señaló que "han existido amenazas", pero no quiso profundizar dado que si contestaba la pregunta "entraba en una fase de la investigación" que se está llevando a cabo.

"La fiscal está trabajando y no le aflojó ni un tranco de pollo, en ese sentido no afectó para nada el desempeño de su función", contó Díaz sobre la situación actual de la fiscal Ferrero.

En otros asuntos, el fiscal de Corte fue consultado sobre la presencia del narcotráfico en nuestro país y si este es uno de los responsables del incremento de la violencia. El referente principal de Fiscalía dijo que hubo varios narcotraficantes peligrosos en Uruguay, pero que "han venido a descansar".

"Lo que han hecho los cárteles internacionales en Uruguay es una ruta de pasaje de cocaína hacia Europa, pero no instalados en Uruguay. Sí hay en Uruguay familias de narcotraficantes que se dedican a importar droga en donde están asentadas y hemos notado enfrentamientos entre familias por territorio y mercado", sostuvo.

"Que la sociedad uruguaya es más violenta, lo es en todos los ámbitos de la vida. La sociedad uruguaya es más violenta que hace unos años atrás. El narcotráfico o las disputas del narcotráfico son los grandes responsables de los homicidios que hubo en nuestro país. Las disputas entre organizaciones explican las altas tasas de homicidios. En algunos casos, explica muchas de las rapiñas que se cometen", agregó.

Finalmente, fue consultado sobre si se sorprendió de la cantidad de imputados que contiene la Operación Océano, una operación que tiene hasta el momento veinte imputados. El fiscal contestó: "No me sorprendió la magnitud porque intuíamos desde hace tiempo la existencia de este fenómeno y la profundidad, y tampoco me sorprendió que algunos de los imputados contraten agentes de comunicación porque pasó en otros países. El fiscal de Corte debe saber qué pasa en otros países.