Díaz dijo que le gusta la política “más que el dulce de leche”, pero no tiene aspiraciones

Política

El abogado en funciones del Estudio Brum Costa y Asociados y exfiscal de Corte Jorge Díaz se refirió este martes a la posibilidad de que se concrete un triunvirato para dirigir la Fiscalía General de la Nación y sobre su presente y perspectivas a futuro en la política.

Entrevistado en 12 PM de Azul FM, Díaz aseguró que Juan Gómez continúa siendo el fiscal de Corte interino o subrogante por una “responsabilidad del sistema político”, pero particularmente del Poder Ejecutivo porque es el gobierno quien debe designar al sustituto de Gómez. “No el Senado, como se ha dicho por ahí. Y hasta ahora, pese que hace un año y dos o tres meses que me fui, el Poder Ejecutivo no le ha solicitado al Parlamento la venia para designar a un fiscal de Corte. Se dice que es porque no hay acuerdo, creo que eso demuestra falta de madurez del sistema político en no ponerse de acuerdo y designar a una responsabilidad tan importante como esta, sobre todo en un sistema acusatorio”, dijo.

En esta línea, fue consultado sobre el proyecto que está tomando fuerza en el oficialismo de generar un proyecto de ley para que la Fiscalía sea dirigida por tres fiscales elegidos por el Ejecutivo, basado en una idea originaria del exfiscal Gustavo Zubía. Díaz respondió que le parece un “disparate”.

“He escuchado que la argumentación del triunvirato es porque no nos podemos de acuerdo en uno, entonces vamos a poner tres. No hay una Fiscalía en el mundo que tenga un colegiado en la conducción, como no hay una policía en el mundo que tenga a un colegiado en la conducción”, sostuvo, y agregó que la función que cumplen los fiscales “está en el medio entre la policía y los jueces”, pero que tiene la función de “investigar y la función de acusar”, por lo que la conducción de la Fiscalía “debe actuar con unidad de acción”.

“La conducción de un organismo altamente ejecutiva es necesariamente unipersonal como lo es el Ministerio del Interior. ¿A alguien se le ocurre la dirección de un Ministerio del Interior colegiado, o la Intendencia de Montevideo? Los servicios descentralizados pueden tener uno, dos tres o cinco, pero la figura del servicio descentralizado fue encontrada para darle autonomía”, añadió.

Sobre este tema, finalizó diciendo que los Ministerios Públicos en el mundo o integran el Poder Ejecutivo o por el contrario, son organismos autárquicos como el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

La política

El exfiscal de Corte se refirió a su pasado y reconoció que militó para la Juventud Comunista en el año 1986, que no sabía si se mantuvo hasta el año 1987 y aclaró que esa fue toda su militancia política. En este sentido, recordó que cuando fue designado como fiscal general todos los partidos lo votaron por unanimidad, inclusive el Partido Independiente, que en ese entonces no tenía representación parlamentaria.

El periodista le preguntó si le molestaba que “lo tilden de zurdo” y respondió negativamente, pese a que aclaró que lo recibe como un comentario con sentido peyorativo.

Luego, afirmó que no tiene aspiraciones políticas porque si las tuviera “estaría haciendo otra cosa” de lo que hace actualmente.

“Sinceramente, no. Mire, a mí me encanta la política, más que el dulce de leche, pero ¿sabe qué pasa? Yo para hacer algo tengo que estar enamorado, tengo 55 años, pero me gusta sentir las maripositas en el estómago, tenés que tener ganas, entusiasmarte”, indicó.

“Si mañana aparece un proyecto que me entusiasme, pero ¿por qué no? Hoy por hoy lo que me entusiasma es lo que estoy haciendo, estoy en un estudio jurídico de prestigio, trabajo muy bien, trabajo cómodo, con amigos, tengo una buena cartera de clientes y me gusta lo que hago. Hoy me enamora lo que estoy haciendo, no quiere decir que lo otro no me guste: leo diarios todos los días, escucho programas de radio, no miro televisión. Por ahora y en este estado, estoy muy cómodo y contento con lo que hago”, concluyó.