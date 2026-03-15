Díaz-Canel responde tras la escalada de protestas en Cuba

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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió que “no habrá impunidad” para los actos de vandalismo y violencia ocurridos durante una protesta en la ciudad de Morón.

Los disturbios dejaron al menos cinco personas detenidas tras un asalto contra la sede local del Partido Comunista de Cuba, según informaron las autoridades.

“Lo que nunca será comprensible, justificado ni admitido es la violencia y el vandalismo que atente contra la tranquilidad ciudadana y la seguridad de nuestras instituciones”, escribió Díaz-Canel en redes sociales.

Protestas por apagones y escasez

El mandatario reconoció que existe malestar en la población por los prolongados apagones, que atribuyó al “bloqueo energético” impuesto por Estados Unidos.

Según el presidente, las quejas ciudadanas son legítimas siempre que se expresen “con civismo y respeto al orden público”.

De acuerdo con el Ministerio del Interior de Cuba, la manifestación comenzó de forma pacífica cerca de la medianoche, cuando un grupo de vecinos recorrió el centro de Morón para reclamar por cortes de electricidad y dificultades para acceder a alimentos.

Ataque a la sede del Partido Comunista

Tras un intercambio inicial con autoridades locales, la protesta derivó en disturbios. Un grupo reducido de manifestantes apedreó la sede municipal del Partido Comunista, provocó daños en la entrada del edificio y encendió un incendio en la vía pública con muebles de la recepción.

Las autoridades informaron además de daños en otros establecimientos, entre ellos una farmacia y un supermercado perteneciente a la cadena Tiendas Caribe.

Un herido fue trasladado al Hospital Provincial General Docente Capitán Roberto Rodríguez.

Consignas contra el gobierno

Medios cercanos a la oposición confirmaron movilizaciones en el municipio, donde los manifestantes marcharon con cacerolazos por varias calles antes de concentrarse frente a una comisaría policial y luego ante la sede del PCC.

Durante la protesta se escucharon consignas como “Libertad”, “Abajo la dictadura” y “Patria y Vida”, además de críticas al gobierno de Díaz-Canel.

El congresista estadounidense Carlos A. Giménez expresó su apoyo a los manifestantes a través de redes sociales con mensajes como “#SOSCuba” y “Free Cuba Now”.

Protestas y despliegue de seguridad

Medios opositores también informaron de varias noches consecutivas de protestas en La Habana, donde vecinos han realizado cacerolazos y quemas de basura.

Según esos reportes, las autoridades respondieron con el despliegue de fuerzas del Ministerio del Interior y de las “Avispas Negras”, unidades de élite del ejército cubano.

Las autoridades cubanas indicaron que se abrió una investigación para esclarecer los hechos ocurridos en Morón.

Con información de Agencias