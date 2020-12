Díaz: “Seguimos sin saber si hay plan de vacunación, pero el presidente se fue a la playa”

Política

Se viralizó el pasado viernes una foto del presidente de la República Luis Lacalle Pou en Rocha junto a su familia de vacaciones. En el registro se ve al mandatario junto a una camioneta enterrada en la arena.

Luego, un usuario lo increpó por incumplir la normativa que prohíbe la circulación de vehículos por la playa, de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) en articulación con la Prefectura Nacional Naval (artículo 452 de la ley n.º 16736). Sin embargo, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, respondió al tuit y aclaró que el presidente no estaba ingresando a la playa, sino que circulaba por una calle invadida por la arena.

"Es una calle camino a La Serena. La arena invade la misma, es común que esto pase y varios vehículos ayer pasaron por la misma situación. No es duna, es calle. Gracias por la preocupación", subrayó el ministro.

Consultado por La Paloma Diario Digital el alcalde de la Paloma, Alcides Perdomo, confirmó que se trata de una calle y que varios vecinos se han quejado por la falta de señalización que advierta del problema, cuando es la única vía de acceso a la zona.

Sin embargo, la viralización de la fotografía causó diferentes opiniones entre los usuarios y entre los propios políticos, sobre todo de la oposición. Los diputados del Frente Amplio Gerardo Núñez y Bettiana Díaz se pronunciaron a través de sus redes sociales.

Núñez fue irónico y utilizó las "frases del 2020". "'No es duna, es calle'. 'No es tarifazo, es readecuación tributaria'. 'No es recorte, es austeridad'", escribió el legislador frenteamplista.

Díaz, por su parte, llevó su opinión al tema del COVID-19. La legisladora sostuvo que "estamos en un momento difícil" ya que se vienen registrando varias muertes por coronavirus. Además, afirmó que se sigue "sin saber si hay plan de vacunación", pero que igualmente "el presidente se fue a la playa".

"En palabras de su propio gobierno: desidia y poco apego a hacerse cargo en de los problemas del país", afirmó la diputada del FA.

