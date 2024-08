Díaz: “Menos comunismo que Ripoll”, “el tema” Preve y políticos a los que nada viene bien

Política

El exfiscal de Corte Jorge Díaz apuntó contra el sistema político por las críticas en su contra al dejar su cargo en Fiscalía y ejercer en la actividad privada. Como ya hizo en otro momento, expresó que él hizo lo que había dicho en el Senado —cuando se discutía su venia— que iba a hacer, pero de igual forma fue cuestionado.

“Como he hecho a lo largo de toda mi vida, hice lo que dije que iba a hacer. Pese a todas las teorías conspirativas que hubo en el medio: ‘Se va a dedicar a la política, va a renunciar porque va a ser candidato, va a ser esto, va a ser aquello’; mientras fui fiscal de Corte todas esas teorías conspirativas tú las escuchaste. Cuando les fallan todas y me voy y hago lo que dije que iba a hacer empieza lo otro. Entonces al final, con todo respeto, no hay poronga que les venga bien”, manifestó Díaz en el programa Al Weso del periodista Jorge Balmelli.

Díaz renunció a su cargo en Fiscalía en octubre de 2021. Desde entonces ha trabajado en el estudio Brum Costa Abogados.

Por otro lado, el exfiscal de Corte se refirió a los casos de filtraciones que generaron polémica en torno al Ministerio Público.

Así, consideró una “soberana estupidez” la “teoría conspirativa” de que él generó un aparato en Fiscalía por el cual se dan esas filtraciones. “No hay una sola prueba de esa teoría conspirativa y no la puede haber porque es falsa. Lo que pasa es que se busca instalar un relato con esa finalidad”, aseguró.

“Te pintan como un ser ultramegapoderoso, que tiene poderes sobrenaturales… Entonces, me tengo que reír. Es una estupidez, que puede ser dicho por ignorancia o con mala leche; como no son ignorantes, creo que es con mala leche, evidentemente”, afirmó.

Asimismo, sobre el periodista Eduardo Prevé —que trabajó en la comunicación de Fiscalía y ha sido señalado como la causa de las filtraciones—, Díaz aseguró que “les ha pegado mucho”, por lo que los actores de gobierno “aprovechan y tiran todo en la misma bolsa”.

En rojo

En otro fragmento de la entrevista, Balmelli consultó a Díaz por su pasado en la Unión de la Juventud Comunista. “Tengo menos comunismo que [la candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, Valeria] Ripoll”, bromeó el exfiscal, y afirmó que formó parte de esa rama del Partido Comunista (PCU) desde fines de 1986 hasta fines de 1989, cuando cayó el muro de Berlín.

“Entré por la mística de un partido que había aportado toda su oposición a la dictadura, todo lo que tenía que ver con el precio altísimo que había pagado el PCU en presos, muertos, torturados, exiliados… Creo que fue esa mística que me llevó. No estoy arrepentido en absoluto, fue una etapa de mi vida”, sostuvo Díaz, al tiempo que añadió que dejó el Partido Comunista “por lo que después se supo que era todo lo que estaba atrás de esa cortina que era el muro de Berlín”.

Así, comentó que le causa “gracia” que se hable de esa faceta de su vida “cuando hoy la gente que hace gárgaras con eso tiene como candidata a la vicepresidenta de la República a alguien que participó en el PCU mucho después de que se cayera el muro de Berlín y cuando ya se sabía todo lo que pasaba”.

