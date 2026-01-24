Día trágico: cuatro personas murieron en siniestros de tránsito este viernes en Canelones

Policiales

Cuatro personas fallecieron durante la jornada de este viernes en tres accidentes de tránsito ocurridos en el departamento de Canelones: dos de ellos tuvieron lugar en la ciudad de Las Piedras y el restante en la ruta 6.

Según informó la Jefatura de Policía de Canelones, el primero de los siniestros ocurrió en la intersección de calles Blandengues e Ingeniero Lindolfo González. Un grupo de efectivos policiales se hizo presente en el lugar por un choque entre un ómnibus y una bicicleta.

Como consecuencia del impacto, la persona que viajaba en el vehículo liviano, un hombre de 60 años, falleció en el lugar, mientras que el chofer del bus resultó ileso. Las causas aún están por establecerse; el caso pasó a la órbita de la Fiscalía Letrada de Las Piedras.

El segundo choque mortal en la ciudad pedrense tuvo lugar en la esquina de Omar Paitta y Artigas sobre las 21 horas. Tal como consignó Subrayado (Canal 10) en base a información policial, una moto, en la que iban un joven de 20 años conduciendo y un adolescente de 13 años como acompañante, colisionó de costado a un auto.

Ambos ocupantes del birrodado resultaron gravemente heridos en el momento y fueron trasladados a un hospital cercano, donde finalmente terminaron perdiendo la vida. Según el informe primario, el siniestro se produjo porque no respetaron un cartel de Pare; además, los dos circulaban sin casco y el conductor no tenía libreta.

El tercer accidente de tránsito se produjo en la ruta 6, a la altura de Toledo: allí, chocaron un auto y una moto en la que iban dos adolescentes de 17 años. Ambos fueron trasladados a centros asistenciales y uno de ellos falleció producto de las lesiones severas.

Mientras tanto, el hombre que conducía el otro vehículo resultó ileso y permaneció en el lugar a disposición de los efectivos policiales. La fiscalía actuante dispuso el relevamiento de la escena y la actuación de personal de la Policía Científica.