Día del Patrimonio 2026: gobierno designó la consigna; ¿cuál es y por qué se eligió?

Montevideo Portal

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) presentó la convocatoria para el Día del Patrimonio 2026. Este año se desarrollará bajo la consigna “Raíces indígenas: pasado, presente y futuro”.

Según comunicó la cartera, se buscará “promover la reflexión” sobre las raíces indígenas “desde una perspectiva contemporánea, integrando investigación, memoria y participación ciudadana en todo el país”.

El MEC realizó un evento para presentar esta iniciativa, en el que el titular de la cartera, José Carlos Mahía, subrayó que esta acción “es una de las formas que ha venido teniendo el Estado de reconocer una identidad que reclamaba ser reconocida con acciones”.

“Este es un paso más de reconocimiento del Estado”, declaró.

Por su parte, Ana Frega, integrante de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, enfatizó en “la necesidad de revisar y profundizar el conocimiento” sobre el pasado indígena en Uruguay. “Ese pasado era mucho más desarrollado de lo que se pensaba: por ahí es donde decimos que hay un deber de historia y de disciplinas científicas trabajando sobre el tema, pero también hay un deber de memoria”, manifestó.