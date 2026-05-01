Día de los Trabajadores: foco en la capacitación ante avance de IA y debate por impuestos

Montevideo Portal

Por Ignacio Palumbo y Mateo Aguerre

Este viernes 1° de mayo se celebra un nuevo Día Internacional de los Trabajadores, en un contexto donde el mercado laboral atraviesa cambios profundos a nivel global y local.

La realidad del mundo laboral atraviesa un proceso de transformación constante, impulsado por la incorporación de nuevas tecnologías, que impactan directamente en las fuentes de empleo en Uruguay. En este contexto, dirigentes y actores del sistema político analizaron la situación actual del mercado laboral y los desafíos que plantea este escenario cambiante, marcado por el avance de la inteligencia artificial.

El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, habló con Montevideo Portal y se refirió a la actualidad del mercado laboral y a la realidad que enfrentan los trabajadores en el actual contexto mundial.

“Los desafíos del mundo laboral tienen que ver con generar la condición para una profunda revolución tecnológica en curso y de construir las relaciones sociales que permitan que los frutos, las conquistas y ganancias en productividad puedan ser compartidas”, señaló.

Esto, para el sindicalista, sería un “avance” en la “buena vida” de la ciudadanía.

Por otro lado, señaló que desde el Poder Ejecutivo se debe trabajar en la justicia tributaria, algo que es “importante” y que “no está sucediendo en el mundo” ni en Uruguay. “El que tiene más, que pague más”, enfatizó.

Abdala también apuntó a que el gobierno debe avanzar en la reducción de la jornada laboral sin que el salario sea afectado.

“Deben analizarse las formas de organización de la producción de bienes y servicios, de modo que la revolución tecnológica no implique profundizar en procesos de precarización del trabajo”, apuntó.

Por sui parte, el senador del Partido Colorado, Robert Silva, aseguró en diálogo con Montevideo Portal que los desafíos actuales del trabajo están vinculados a la formación y la capacitación de los trabajadores. “En una sociedad llamada de desconocimiento, donde inundan tantas cosas, ahora la inteligencia artificial, no hay duda de que está existiendo una sustitución del empleo y del trabajo”, mencionó.

Esto —según detalló— ocasiona que las áreas que requieren “menos especialización” sean atacadas por las herramientas tecnológicas. “Cada vez más, la formación es un requisito indispensable para poder encontrar un buen trabajo, el cual permita construir el proyecto de vida y desarrollarse, en una sociedad donde lo único seguro que tenemos es el cambio”, analizó.

Consultado sobre las acciones que debe tomar el Poder Ejecutivo para enfrentar estos cambios, señaló que “tienen que ver con el desarrollo de los conocimientos” de la población. “El conocimiento se desarrolla por la ciencia, la tecnología, la innovación, que es clave, porque el mundo avanza en esa línea”, afirmó.

En la misma línea, Silva reconoció que es un paso “fundamental” trasladar las herramientas para desarrollar el conocimiento a la educación, por lo que el gobierno debe “trabajar mucho” en esos aspectos.

Además, habló sobre la “necesidad” del empleo juvenil: “Hay que darles oportunidad a los jóvenes, muchos de ellos, que tienen formación, no encuentran su espacio”.

Sobre esto, destacó el rol de las pasantías y el programa Yo estudio y trabajo.

“Tiene que haber crecimiento en el Uruguay, y para que lo haya tienen que venir inversores, gente que quiera invertir, ganar plata, pero que genere empleo y para eso hay que tener seguridad jurídica, que es lo que lamentablemente se está afectando en las actuales circunstancias”, agregó.

En la misma línea, dijo que el rol del Parlamento es “importante”, porque es el “órgano controlador”. “Es importante generar propuestas que incentiven exoneraciones tributarias a pequeñas y medianas empresas, a los emprendedores e innovadores”, detalló.

Sobre una nueva edición del Día de los Trabajadores, el senador colorado afirmó que el foco debería estar puesto en la “generación de seguridad, certezas y no más divisiones entre los uruguayos”.

Sobre eso, detalló que no hay que focalizar la discusión en las cosas “ortodoxas ideológicas, que tanto mal le hacen al país”. “Estamos inundados en un mar de incertidumbre respecto a algunas decisiones y pedidos de algunos actores, entre ellos la central sindical de gravar con el supuesto eslogan ‘que paguen más los que tienen más’”, cuestionó.

Por su parte, el senador del Frente Amplio, Gustavo González, dijo a Montevideo Portal que los principales desafíos del mundo laboral son la búsqueda de fuentes de trabajo, las que vinculó con la necesidad de una “mayor formación” de los trabajadores antel el avance de la tecnología. “Hay una amenaza que se está estudiando que es la inteligencia artificial, que se viene con todo”, dijo.

Además, detalló que otro de los problemas del mundo del trabajo es el salario, el que vinculó con la propuesta del Pit-Cnt sobre el impuesto al 1% más rico. “Esa consigna va a estar en la plataforma de este 1° de mayo, que dará una visión internacionalista”, agregó. Sobre este proyecto, mencionó que no hace “patria o muerte”, pero le parece conveniente discutirlo.

Para el legislador oficialista, las acciones que debe tomar el gobierno para responder a estos desafíos deben estar relacionadas con revisar los aciertos de la administración del Frente Amplio en este período de gobierno, para poder “llegar a las mejores conclusiones”.

“El Parlamento debe legislar a favor de las grandes mayorías siempre, aunque eso no siempre se da. Cuando hablo de las grandes mayorías, hablo de la clase trabajadora, que son los que levantan al país, a la región y al mundo”, afirmó. “Si murieran todos los trabajadores y quedaran solo los capitalistas, se mueren de hambre”, sentenció.

En tanto, el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Leonardo Loureiro, advirtió a Montevideo Portal sobre los cambios que atraviesa el mundo laboral: “Los desafíos están siendo hackeados por la incorporación de nuevas tecnologías y principalmente toda la competencia internacional”.

En ese marco, señaló que estos factores configuran los “grandes desafíos” actuales y remarcó como aspecto “fundamental” la necesidad de fortalecer la capacitación de las personas. “Hay que trabajar mucho en eso, principalmente las cámaras empresariales”, sostuvo, al tiempo que planteó la importancia de integrar el trabajo con el sistema educativo.

En la misma línea, consideró necesario actualizar la normativa laboral vigente y destacó que desde la CCE impulsan un programa centrado en las “nuevas habilidades necesarias para esta nueva era del conocimiento”.