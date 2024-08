Economía

Día de la Trabajadora Doméstica: ¿cómo debe pagarse el feriado no laborable de este lunes?

Montevideo Portal

Este lunes 19 de agosto se celebra en Uruguay un nuevo Día de la Trabajadora Doméstica, fecha fijada en el primer convenio colectivo firmado en 2008.

A partir de esa fecha, las trabajadoras del sector accedieron al derecho de un feriado pago y no laborable cada 19 de agosto. Las empleadas domésticas, sin distinción entre jornaleras o mensuales, deberán cobrar doble en caso de trabajar este lunes.

En caso de no hacerlo, para las trabajadoras mensuales no corresponde modificar el monto mensual a retribuir, ya que con el pago del mes se está abonando el feriado no trabajado.

Para las jornaleras, si este lunes les corresponde trabajar, pero ejerce el derecho de no hacerlo por ser feriado no laborable, deberá pagarse el jornal simple como si hubiese trabajado, aunque no lo haya hecho.

Según el Banco de Previsión Social (BPS), en julio 2024 comenzó a regir el último ajuste salarial para las trabajadoras del sector. Se estableció en $ 27.985 el salario por 44 horas semanales de labor, mientras que el mínimo por hora se fijó en $ 147,23.

El sector, que históricamente ha estado marcado por la informalidad y la falta de acceso a derechos laborales, pasó de tener cerca 50.000 personas cotizantes en 2008 a casi 80.000 en 2021, conforme a datos del BPS.

Durante la pandemia, por estar afiliadas al BPS, más de 8.000 trabajadoras domésticas accedieron al subsidio por desempleo.

Al estar inscriptas en BPS, las empleadas domésticas pueden acceder a los mismos derechos que otros trabajadores: cobertura de salud e indemnización por accidentes laborales, pago de horas extras, licencia por maternidad, licencia, salario vacacional y también primas (por antigüedad o presentismo), entre otros.

