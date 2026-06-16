Devolución IRPF 2026: quiénes pueden cobrar desde este martes 16 y próximas fechas clave
La DGI comenzó este martes una nueva etapa de pagos para trabajadores dependientes. También se acerca la apertura de la declaración jurada.
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16.06.2026 13:48
Montevideo Portal
Los trabajadores dependientes que tengan una devolución automática de IRPF pendiente ya pueden cobrarla desde este martes 16 de junio en las redes de cobranza habilitadas, informó la Dirección General Impositiva (DGI).
La medida alcanza a quienes tienen créditos a favor y no eligieron recibir el dinero mediante depósito bancario. En el caso de los contribuyentes que sí optaron por una cuenta bancaria, las acreditaciones comenzaron el pasado 15 de junio.
La campaña de devoluciones correspondientes al ejercicio 2025 había iniciado el 10 de junio, cuando la DGI habilitó la consulta de montos a devolver a través de sus servicios en línea y de la aplicación móvil del organismo.
Los contribuyentes pueden verificar si tienen una devolución disponible ingresando con identidad digital al portal de la DGI. Allí también es posible consultar el estado del trámite y el monto correspondiente.
La próxima fecha relevante será el 26 de junio, cuando quedará habilitado el formulario de declaración jurada en línea con información precargada. Ese mismo día comenzará la agenda para quienes necesiten asistencia personalizada o telefónica.
A su vez, el período para presentar las declaraciones juradas de IRPF e IVA Servicios Personales se abrirá el 29 de junio y se extenderá hasta el 31 de agosto.
Las devoluciones que surjan de las declaraciones juradas comenzarán a pagarse desde el 28 de julio, una vez completados los controles previstos por la DGI.
De esta forma, la campaña de IRPF 2026 entra en una de sus etapas centrales, con el inicio de nuevos pagos y el acercamiento de los plazos para presentar la documentación correspondiente.
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