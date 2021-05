Deudas en el MEC: en 2020 pagaron un millón de dólares solo en el área de Cultura

Política

El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, fue el entrevistado de la semana en Quién es quién, que conduce el periodista Gustavo Vaneskahian y se emite por TNU y Diamante FM. En la entrevista, el secretario de Estado fue cuestionado sobre las auditorías que viene realizando la cartera donde aseguró que se encontraron gastos "difíciles de justificar" y que se encontraron con una "enorme cantidad de deudas".

"Solo para dar un ejemplo, en el año 2020, solo en el área de Cultura, pagamos deudas por un millón de dólares. Muchas de ellas eran a agentes culturales que estaban pasando muy mal e hicimos un esfuerzo muy grande de priorizar el pago de deudas a esa clase de deudores para mejorar su situación. O vivimos cosas como recibir de la embajada de Italia un dosier con deudas por miles de euros que estaban pendientes a empresas y profesionales italianos que habían trabajado en el pabellón que Uruguay tiene en el bienal de Venecia", ejemplificó.

El ministro de Educación agregó que el problema más grande lo encontraron en el Consejo Nacional de Evaluación y Fomento de Proyectos Artísticos Culturales (Conaef), que administra los Fondos de Inversión Cultural. Allí encontraron los "problemas más graves", incluyendo la ausencia de millones de pesos, dijo da Silveira.

"Nadie sabe a dónde fueron a parar. Las empresas que habían donado son parte del problema. Se habían hecho donaciones y la persona que tenía el proyecto esperaba recibir el dinero de la donación para poder hacerlo y no podía. Se hizo una investigación administrativa y toda esa información está en Fiscalía y Fiscalía tiene que investigar a ver qué pasó", informó.

Consultado por el periodista sobre si es una especie de estafa al Estado, el secretario de Estado prefirió no calificarlo ya que no tiene las competencias para hacerlo. "Lo que digo es que no es un ejemplo de buena administración", aseguró.

"Prefiero ser prudente y no me gusta enchastrar más gente. Lo que sé es que faltan 7 u 8 millones de pesos y no tenemos documentación que respalde lo que se supone que ocurrió", añadió.

El titular de Educación y Cultura aseguró que hoy "la casa está en orden", aunque quedan algunas cosas que arreglar. "Era un ministerio mal gestionado, muy desorganizado, con falta de liderazgo. Lo que me preocupa es entregar un ministerio mucho más ordenado, más transparente y en condiciones de rendir cuentas ante los ciudadanos del que yo encontré", concluyó sobre este tema.

Formación docente

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) pretende llevar la formación docente a una carrera universitaria. En tal sentido, da Silveira dijo que Uruguay está en una situación "rara". "Lo normal en el mundo es que la formación (docente) sea de carácter universitaria y si uno mira los países con sistemas educativos maduros la formación docente tiene carácter universitario", inició.

No obstante, para da Silveira lo "raro" es que Uruguay sí tiene un sistema educativo maduro, pero la formación docente no tiene el carácter universitario. "Eso tiene una serie de consecuencias malas para los docentes que van desde la valoración social de la profesión hasta dificultades por si yo quiero hacer estudios de postgrados en otra parte porque tengo un título de una institución que no es una universidad", afirmó.

"Lo más importante de todo es que a nuestros docentes cuando se forman le falta vivir una experiencia universitaria que es muy enriquecedora porque no es solo el cartel en la puerta", añadió.

Para el ministro, ser universitario es una "experiencia particular", que "es mucho más que un título en la pared", porque para se debe transitar la "experiencia". "Cuando uno tiene docentes en la universidad que son investigadores que están generando conocimiento, eso genera una manera de abordar los problemas, en un modo de recomendar bibliografía, en una cantidad de cosas que impactan en los estudiantes. Cuando uno tiene pocos docentes que están en esa condición eso no está tan presente", señaló.