Detuvieron a joven sospechoso de haber disparado y matado al delivery en Villa Española

La Policía logró detener en las últimas horas a un joven de 22 años que estaba siendo buscado por el homicidio de Ismael Alonso, un hombre de 56 que trabajaba como repartidor en la pizzería Las Tejas, en el barrio Villa Española.

Según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó Montevideo Portal con fuentes del Ministerio del Interior, el detenido —que posee dos antecedentes penales por hurto— es quien le habría disparado al delivery para robarle la moto.

Los efectivos lograron dar con el paradero del delincuente en la misma vivienda en donde se encontró el vehículo—ubicada en Lucas Moreno y Fray Manuel Ubeda, en Villa Española—, un día después del crimen. En esa ocasión, no había nadie en la casa, pero la Policía volvió a ir en las últimas horas y logró la detención.

El presunto autor material del homicidio quedó a disposición de la Justicia. Las autoridades siguen tras los pasos del otro participante del crimen, a quien ya tienen identificado, pero continúa prófugo.

El hecho ocurrió el pasado sábado 18 de octubre. Alonso llegó a una vivienda a entregar un pedido y fue abordado por los delincuentes, quienes le exigieron que les entregara su moto. El hombre se resistió y, en ese momento, comenzaron a disparar hasta dejarlo tendido en el suelo.

El hombre fue empleado de la pizzería en un período anterior y luego se fue, pero en agosto de este año le pidió al dueño para volver porque necesitaba el dinero. Desde agosto, Alonso trabajaba viernes y sábados por las noches.

El crimen generó una gran conmoción en la opinión pública y fue lamentado por el presidente de la República, Yamandú Orsi. En tanto, el ministro del Interior, Carlos Negro, dijo: “Me genera profunda indignación que puedan ocurrir ese tipo de delitos y la activación de ese tipo de delitos. Y rebeldía”.

