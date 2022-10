Detuvieron a joven que protagonizó varias rapiñas y cuya liberación causó polémica

Policiales

El pasado viernes se generó una polémica en el marco de una detención que realizó la policía a un hombre que había robado una farmacia y el posterior cese de detención que determinó la fiscal de Flagrancia de Cuarto Turno, Brenda Puppo. El hecho generó la molestia en algunos policías; la discusión transcurrió durante todo el fin de semana.

Este lunes, el director de Comunicación de la Fiscalía General de la Nación, Javier Benech, dio detalles de por qué Puppo resolvió dejarlo en libertad. Según reprodujo, se tomó esa decisión porque la fiscal no consideró que hubiera ningún elemento para imputarlo, en el marco de la independencia técnica que tiene la fiscal.

“Según lo que me transmitió, se vio el video de esta persona ingresando a la farmacia y fue una cuestión muy rápida, la persona no exhibió ningún arma, las empleadas de la farmacia pudieron reconocerlo por hechos anteriores, pero no por el robo en esa instancia. La fiscal chequeó a ver si existía una orden de detención con respecto a esa persona y a esa hora no existía ninguna orden de detención, por tanto, dispuso el cese”, comentó el funcionario del Ministerio Público.

Ese mismo día, el fiscal de Flagrancia Rodrigo Morosoli solicitó una orden de captura a esta persona, que estaba pendiente hasta este momento. Sin embargo, este martes, se detuvo al joven autor de las rapiñas, informó Benech. La aprehensión se dio en horas de la mañana.

El fiscal Morosoli tiene ahora 48 horas para formalizar la investigación contra el muchacho e imputarlo por algún delito. Desde la Fiscalía presumen que la resolución del magistrado se dará en un plazo menor que ese tiempo.

