Detrás de escenas: megaboda en Punta del Este dejó calle llena de basura

Terminada la megaboda que reunió a dos familias paraguayas en Punta del Este, el entorno del chalet La Dalmacia quedó cubierto de basura durante varias horas, lo que provocó la molestia de quienes viven en esa zona del balneario.

En imágenes difundidas por el periodista Marcelo Umpiérrez se muestran residuos acumulados en las calles De las Caléndulas y De las Madreselvas, donde se montó parte de la infraestructura del evento.

Entre los desechos visibles se observan bolsas de basura, botellas, cartones y restos de decoración que permanecieron en la vía pública hasta la tarde-noche del sábado. La situación contrastó con el fuerte despliegue logístico asociado a la celebración, que incluyó el uso de varias manzanas y un operativo de seguridad y transporte de gran escala.

Los novios, Ricardo Squef y Giuliana Tenace, de 22 y 25 años, integran dos familias de alto perfil en Paraguay: ella vinculada a un reconocido estudio jurídico y él a los accionistas del Grupo Vierci, conglomerado con inversiones en la región. La celebración convocó a alrededor de 800 invitados, que comenzaron a llegar desde mediados de semana en vuelos chárter y comerciales, en un operativo que incluyó hospedajes, personal técnico, cocina internacional y decenas de vehículos de transporte asignados exclusivamente al evento.