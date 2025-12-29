Detienen a un militar y a su pareja por traficar drogas a través de Santana do Livramento

Montevideo Portal
Un militar uruguayo y su pareja fueron detenidos tras intentar ingresar drogas a través de la frontera que une Santana do Livramento, en Brasil, y Rivera; según informó el Ministerio del Interior.
Según remarcaron, el hombre de 43 años y la mujer de 44 ingresaron al país con su vehículo a través de un camino vecinal sobre la línea divisoria, y fueron interceptados por oficiales para su identificación y registro. Allí, se logró la incautación de la pasta base, cocaína y marihuana, así como también de tres teléfonos celulares.
Además, los efectivos lograron identificar el punto de partida de los detenidos en la ciudad vecina brasileña; por lo que se dio aviso al sector de inteligencia de la Policía Militar y equipos de Fuerza Táctica. Allí lograron incautar más estupefacientes, balanzas de precisión y un arma de fuego.
En Rivera, se logró incautar un envoltorio de papel que contenía 3 gramos de cocaína, un envoltorio de nailon que contenía 29 gramos de marihuana, un envoltorio de nailon que contenía 26 gramos de pasta base, tres teléfonos celulares y un vehículo.
En tanto, en Santana do Livramento, se incautaron 825 gramos de cocaína, 474 gramos de pasta base, un kg de marihuana, una balanza de precisión y un arma de fuego.
Los dos involucrados se encuentran a disposición de la Justicia.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]