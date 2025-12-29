Policiales

Detienen a un militar y a su pareja por traficar drogas a través de Santana do Livramento

Un militar uruguayo y su pareja fueron detenidos tras intentar ingresar drogas a través de la frontera que une Santana do Livramento, en Brasil, y Rivera; según informó el Ministerio del Interior.

Según remarcaron, el hombre de 43 años y la mujer de 44 ingresaron al país con su vehículo a través de un camino vecinal sobre la línea divisoria, y fueron interceptados por oficiales para su identificación y registro. Allí, se logró la incautación de la pasta base, cocaína y marihuana, así como también de tres teléfonos celulares.

Además, los efectivos lograron identificar el punto de partida de los detenidos en la ciudad vecina brasileña; por lo que se dio aviso al sector de inteligencia de la Policía Militar y equipos de Fuerza Táctica. Allí lograron incautar más estupefacientes, balanzas de precisión y un arma de fuego.

En Rivera, se logró incautar un envoltorio de papel que contenía 3 gramos de cocaína, un envoltorio de nailon que contenía 29 gramos de marihuana, un envoltorio de nailon que contenía 26 gramos de pasta base, tres teléfonos celulares y un vehículo.



En tanto, en Santana do Livramento, se incautaron 825 gramos de cocaína, 474 gramos de pasta base, un kg de marihuana, una balanza de precisión y un arma de fuego.

Los dos involucrados se encuentran a disposición de la Justicia.

