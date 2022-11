Detienen a hombre que arrojó tres huevos contra Carlos III, sin acertar ninguno

Un hombre fue detenido este miércoles por la Policía después de que intentase arrojar huevos contra el rey Carlos III en York, en el norte de Inglaterra, mientras el monarca saludaba a la gente congregada en esa ciudad británica.

Las cámaras de televisión muestran el momento en que se estrellan tres huevos en el suelo, justo al lado de donde Carlos III y la reina consorte, Camilla, estaban dando la mano a unos ciudadanos en el área de Micklegate Bar, en York.

Aunque ninguno de los huevos alcanzó al rey, los guardias de seguridad lo evacuaron inmediatamente del lugar.

??The King of Great Britain Charles III and his wife were pelted with eggs at the opening of the monument to Elizabeth II in York. pic.twitter.com/21UedE3yIC