Detienen a cuatro vendedores ambulantes por desacato en La Pedrera: policía fue lesionado

Policiales

Cuatro hombres fueron detenidos por desacato este sábado por la tarde en el balneario La Pedrera, en el departamento de Rocha, tras un operativo realizado en conjunto entre la Policía y la intendencia departamental.

Según información policial, el personal concurrió al lugar en el marco de coordinaciones previas con la Intendencia de Rocha para brindar garantías a inspectores municipales que realizaban controles sobre puestos de venta de artesanos en la vía pública, quienes no estaban autorizados para permanecer en ese sector.

En un principio, los inspectores mantuvieron una instancia de diálogo con los vendedores ambulantes, a quienes se les indicó que debían trasladarse al espacio especialmente asignado para esa actividad, ubicado en la entrada del balneario sobre la avenida principal.

Pese a ello, los involucrados se mostraron disconformes y se negaron a cumplir la indicación. Con el correr de las horas, comenzaron a rodear al personal policial e impedir la circulación.

La situación derivó en un forcejeo generalizado, durante el cual resultó lesionado el encargado de la seccional 11 de La Paloma. Ante lo ocurrido, la Policía detuvo a cuatro hombres.

Los detenidos fueron derivados a la Fiscalía durante la jornada de este domingo. El caso continúa en investigación.