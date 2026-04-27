Detienen a 22 monjes budistas con 112 kilos de “sustancia vegetal” en un aeropuerto

Las autoridades de Sri Lanka detuvieron a 22 monjes budistas en el aeropuerto internacional de Colombo tras encontrar en sus maletas 112 kilogramos de presunta droga, informaron funcionarios de las aduanas.

El grupo fue interceptado por agentes de la Oficina de Narcóticos de la Policía (PNB) la noche del sábado a su llegada procedente de Tailandia. "Cada uno portaba aproximadamente cinco kilos de material vegetal que se sospecha es estupefaciente. Un total de 112 kilos", declaró este lunes el portavoz de aduanas.

La operación se llevó a cabo gracias a información confidencial previa recibida por la PNB. Por este motivo, nada más aterrizar, tanto los pasajeros como sus maletas quedaron inmediatamente bajo custodia de esta unidad policial.

El portavoz de Aduanas añadió que el material estaba empaquetado en bolsas transparentes, ocultas en dobles fondos del equipaje.

Los 22 monjes fueron puestos en prisión preventiva durante siete días para ser interrogados nuevamente tras comparecer el domingo ante el Tribunal de Magistrados de Negombo, una ciudad al oeste del país, informaron fuentes policiales al medio local The Daily Mirror.

Las investigaciones preliminares revelaron que la operación fue presuntamente coordinada por tres monjes de un templo en la zona de Jamburaliya (a las afueras de Colombo), quienes habrían reclutado a otras 19 personas a través de Facebook.

El valor estimado de lo que llevaban supera los 1.100 millones de rupias (unos 3,6 millones de dólares) y "se trataba de cannabis Kush y hachís", según el medio local.

EFE