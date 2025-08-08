Policiales

Detectaron “escopeta semiautomática de origen turco” en encomienda en planta del Correo

Montevideo Portal

La Dirección Nacional de Aduanas informó este viernes sobre una nueva incautación de un arma de fuego que fue detectada en una encomienda postal.

Un comunicado del organismo señaló que funcionarios del Departamento de Vigilancia Regional Sur de la Dirección Nacional de Aduanas “incautaron una escopeta semiautomática de origen turco que era transportada como encomienda postal”.

El arma marca Armed pertenecía al modelo Camouflage Next, calibre 12, y era acompañada por tres municiones, detalló Aduanas.

La escopeta apareció en un bulto que permanecía en custodia en la Planta Logística Postal del Correo Uruguayo, ubicada en el Parque Industrial de Pando, Canelones, y fue durante una inspección de rutina a envíos retenidos.

La documentación de la encomienda indicaba que “el arma viajaba desde el litoral del país hacia ciudades próximas a la frontera con Brasil”, finalizó el comunicado.

Aduanas informó este lunes que incautó dos armas de guerra, que viajaban dentro de una “encomienda sospechosa” en Montevideo.

Montevideo Portal