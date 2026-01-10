Después del ciclón, calor agobiante de nuevo: el pronóstico de Metsul e Inumet

Montevideo Portal
El esperado ciclón extratropical finalmente llegó este sábado 10 de enero a Uruguay, como estaba previsto, y, también como fue vaticinado, causó daños en diversas localidades del país.
Ahora bien, ¿qué se puede esperar cuando termine este fenómeno climático extremo? De acuerdo con el observatorio meteorológico brasileño Metsul y el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), nuevos episodios de calor agobiante.
Según el pronóstico del organismo nacional, a partir del lunes 12 de enero las temperaturas máximas comenzarán a ir en ascenso: se esperan 28 °C en el sur, y 32 °C en el norte del territorio uruguayo.
A medida que transcurra la semana entrante, estos valores permanecerán en el entorno de los 30 y 32 °C (respectivamente), señala el sitio web de Inumet.
Por su parte, el observatorio brasileño indica “una intensificación del calor” en las ciudades de São Paulo y Río de Janeiro. En la primera se esperan temperaturas que puedan alcanzar los 37 °C, mientras que en la segunda podría registrarse por encima de los 40 °C.
