Después de escandaloso inicio, Justicia argentina fija nuevo juicio por muerte de Maradona

Un tribunal de Buenos Aires definirá este martes durante una audiencia preliminar la modalidad en la que se llevará adelante un nuevo juicio por la muerte en 2020 de Diego Maradona después de la anulación del primer proceso.

La fecha prevista de inicio fue fijada para el 17 de marzo de 2026 aunque aún restan abordar recursos de las defensas de los siete profesionales de la salud acusados, que pueden dilatar el inicio.

Un juicio previo terminó anulado en mayo tras descubrirse que uno de los jueces participaba de un documental clandestino del proceso. El escándalo causó la destitución en noviembre de la jueza Julieta Makintach y tiró por la borda más de 20 audiencias judiciales y 44 testimonios.

Este martes un tribunal debatirá qué pruebas se utilizarán en el nuevo juicio y qué testimonios habrá que repetir.

Maradona murió a los 60 años por una crisis cardiorespiratoria y un edema pulmonar cuando se reponía de una cirugía de cabeza en una internación domiciliaria.

La reunión en los tribunales de San Isidro, al norte de Buenos Aires, puede verse empantanada por la garantía procesal que impide juzgar a una persona dos veces por el mismo delito.

“Acá se están planteando hacer dos juicios y eso no se puede hacer”, dijo a la AFP el lunes Nicolás D'Albora, defensor de uno de los acusados. “Por apurarse van a terminar haciéndole más daño a este caso”, dijo.

Mario Baudry, abogado de Verónica Ojeda, expareja de Maradona y madre de uno de sus hijos, dijo que “seguramente va a haber chicana (maniobras) de los abogados defensores respecto de (...) tratar de postergar el juicio todo lo que puedan”.

Según Ojeda, con la prueba presentada en el primer juicio “evidentemente va a haber responsabilidad y condenas”, añadió en una entrevista al canal La Nación+ el domingo.

Además de los siete profesionales de la salud involucrados en este juicio, una octava acusada, una enfermera, enfrentará un juicio separado.

