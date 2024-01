Despidos en PedidosYa se mantienen: se acordó pago de indemnización para antes del lunes

Economía

Tras la reunión tripartita mantenida en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el gerente legal de PedidosYa, Rodrigo Turturiello, dijo en rueda de prensa que después de horas de negociación que se llegó a un “acuerdo” entre las partes.

En esta línea, el ejecutivo señaló que “por suerte”, luego de una “situación bastante difícil se pudo llegar a buen puerto”.

“Lo que se comprometió PedidosYa es a pagar las indemnizaciones por despido y los demás rubros de egreso en el plazo legal, que vence el lunes. Además, todo aquel empleado que pertenecía al Contact Center y fue desvinculado, que tenga interés, será puesto en contacto con el nuevo proveedor”, indicó Turturiello, quien añadió que la contratación de ese trabajador quedará a criterio del proveedor tercerizado. Según informó la empresa, el “único proveedor nuevo contratado está constituido y va a operar en Uruguay”.

Consultado sobre si se “puede considerar un acuerdo” que queden 250 personas sin trabajo, el ejecutivo respondió: “Sabemos que es una situación difícil y la verdad es que no es una decisión agradable para nadie”.

“Sin embargo, lo que se firmó hoy sí fue un acta de acuerdo. La decisión de la empresa fue centralizarse en su core, en su negocio que es el de la intermediación y el delivery. De esta forma dejar en manos de especializados, que son las empresas que se contrataron, la atención al cliente. La decisión radica en que la empresa se pueda centralizar en lo que es el corazón de su negocio, para que las ramas accesorias sean realizadas por proveedores especializados”, especificó.

Por su parte, sobre la forma en que se comunicó la decisión vía zoom, Turturiello aclaró: “Fueron muchas personas, no hay una solución mágica que pueda contemplar a todos. Son personas que trabajan en modalidad remota, estaban todos en teletrabajo. Por eso se eligió la modalidad virtual para comunicar. No nos parece agradable hacer venir a una persona a las oficinas, que incluso puede no estar en Montevideo, para informarle la desvinculación. Se hizo la reunión virtual, se dio la cara y se transmitió la notificación, además de los motivos”.

Los 250 trabajadores que fueron despedidos el pasado 5 de enero pertenecían fundamentalmente a los sectores de operaciones, atención al cliente y soporte técnico. La empresa informó a través de Zoom la decisión. Según supo Montevideo Portal, casi todos los trabajadores despedidos desempeñaban sus tareas laborales de forma remota (home office).

