Desorientado, mal comido y sin pertenencias: los detalles del uruguayo hallado en Córdoba

La Policía de Uruguay, precisamente el departamento de Interpol, encontró en las últimas horas a Mathías Bryan Espínola, un uruguayo de 27 años que había viajado a Córdoba (Argentina) y se encontraba desaparecido hasta el pasado domingo.

Las autoridades tanto argentinas como locales habían tenido indicios antes del fin de semana, cuando recibieron la información de que el joven había estado en las inmediaciones del Hotel Alvear en Córdoba. Espínola había reservado una habitación, pero nunca fue a quedarse.

Finalmente, el uruguayo fue hallado en una zona rural a 30 kilómetros de Río Primero y a más de 100 de la capital de la provincia de Córdoba.

Espínola, oriundo de Montevideo, había ido hasta tierras argentinas con el fin de encontrar trabajo. Tras pasar tres días, dio aviso a su madre, Adriana, que había sacado un pasaje de vuelta.

La explicación que dio el uruguayo en ese momento fue que el salario que le ofrecían era más bajo que en Uruguay, además de que si seguía buscando trabajo, perdería los empleos conseguidos en Montevideo. Espínola sabe del rubro de la construcción y tiene conocimientos en mecánica, dijo la madre del joven a Montevideo Portal.

En tanto, tras el hallazgo, Interpol busca más elementos que den cuenta de qué le sucedió al joven uruguayo. En principio, todo indica que fue robado porque no tenía ninguna de sus pertenencias como teléfono o documentos, algo que explica la incomunicación que mantenía con su familia.

Lo otro es que, al ser encontrado, Espínola se mostró “desnorteado”, dijo una fuente de la investigación a Montevideo Portal. Las autoridades no saben si esto es por la falta de alimentación o si recibió algún golpe, algo que se sabrá en las próximas horas luego de conocer los resultados de los exámenes médicos.

Espínola aún no fue interrogado por efectivos uruguayos, algo que pasará a su regreso al país. En la previa al encuentro, testigos aseguraron a las autoridades argentinas que vieron al uruguayo pidiendo comida y dinero en varios negocios cercanos a donde se lo halló.

