Desnudo y golpeado: investigan muerte de anciano en vivienda del Mides

La Policía investiga la muerte de un hombre de 70 años que fue encontrado exánime en una vivienda del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) destinada a personas en situación de calle.

El hecho ocurrió en un complejo ubicado en Camino Maldonado y Libia, donde la víctima residía en un monoambiente contenedor. Según informó el noticiero Subrayado, el hombre había sido visto por última vez el martes pasado.

Cuando los agentes arribaron a la finca para investigar, se encontraron con la puerta cerrada pero sin trancar. Dentro de la finca estaba el septuagenario, ya fallecido. En la vivienda había un gran desorden.

Un móvil de emergencia médica fue llamado al lugar y el personal médico certificó a las 22:25 horas el deceso del anciano, quien presentaba un golpe en la cabeza.

El diagnóstico primario fue de “muerte dudosa con signos de violencia”, por lo que se inició una investigación para determinar las circunstancias del hecho.

De acuerdo con el citado medio, el occiso registraba “seis antecedentes por delito de ultraje público al pudor, atentado violento al pudor, pederastia pasiva y tentativa de rapiña”.