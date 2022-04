Desmienten presunta frase del “Gordo” Verde sobre comer carne en Semana Santa

Locales

“Te abstienes de comer carne, pero no te hablas con tus hermanos”, dice el texto que se le adjudicaba al cura, aunque este no le pertenece.

En las redes sociales se viralizó una supuesta frase utilizada por el sacerdote católico Juan Andrés Verde, también conocido como el Gordo Verde, en la que se “alentaba” a comer lo que quieran en Semana Santa, una semana particular para los religiosos. En tal sentido, la frase señalaba que se podía comer lo que quieran porque el sacrificio “no estaba en el estómago”, sino que estaba en el “corazón”.

El segmento de agencia de noticias internacional AFP que se encarga de verificar noticias falsas que circulan en las redes indagó en este tema y confirmó que la frase viralizada, que se compartió unas cinco mil veces, no la realizó el sacerdote. El propio cura desmintió que haya sido el autor de esa frase en sus redes sociales y las búsquedas de la frase mostraron que el registro más antiguo está vinculado a un sacerdote argentino en 2018.

“Te abstienes de comer carne, pero no te hablas con tus HERMANOS, no vas a visitar a tus VIEJOS, padres no le pasan la manutención a sus HIJOS, cagan a palos a su MUJER ETC....Un buen ASADO no te hace una mala persona, como tampoco un FILETE de merluza te hace un SANTO....”, señala la frase, que fue publicada en Twitter, Facebook e Instagram.

Las búsquedas de la frase viral que hizo AFP llevó a Rubén Capitanio, un sacerdote de la Parroquia Señora de Luján de Centenario, ubicada en la provincia de Neuquén en Argentina, quien realizó una publicación en ese entonces que coincide, en parte, con las palabras viralizadas.

“Soy sacerdote católico. en semana santa comé lo que quieras o lo que puedas. La vida cristiana no pasa x el estómago sino x el corazón. Y si querés hacer sacrificio, abstenete de ser indiferente sin comprometerse con los que sufren”, decía el texto original.

La viralización de esta imagen llevó al cura a publicar un video en sus redes sociales en el que aclaró que él no había escrito ese texto. Dijo que no lo haría de esa manera y que quizás comparte el espíritu de fondo del texto ya que hay “muchas formas de ayunar” y que esto de comer un asado no te hace mala persona”. Sin embargo, agregó que no despreciaría la práctica del ayuno dado que es “antiquísima” y una buena forma de “acompañar a Jesús”.

???? ¿El sacerdote católico uruguayo @gordo_verde alentó a las personas a que “coman lo que quieran en Semana Santa”?



? No, lo desmintió en su Twitter y la #AFP halló que el registro más antiguo está vinculado a un sacerdote argentino desde 2018.



? https://t.co/Fr7GA5zFax pic.twitter.com/53uTWLzncO — AFP Factual ?? (@AfpFactual) April 14, 2022

Arrancó la Semana Santa! Ojalá desde donde estemos,podamos vivirla desde lo más profundo del corazón,unidos a este Misterio! Jesús vence por nosotros!!Pero “No hay Pascua sin viernes santo”-(Fco)

Que podamos acompañar a Jesús en “las malas”… y ser parte con Él, de “las buenas”! pic.twitter.com/XwUSLbcX0X — Cura Juan Andrés Verde (@gordo_verde) April 11, 2022