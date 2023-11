Desenfrenada: conductora ebria embistió el bar donde su novio bebía con amigos

La pequeña localidad de Ouvidor, el estado brasileño de Goiás, fue escenario el pasado domingo de un episodio poco frecuente en su apacibles calles, y que se hizo viral en todo el país norteño.

Tal como se aprecia en las imágenes, un automóvil se lanza a contramano, embiste la terraza de un bar y derriba una mesa donde unos hombres comparten bebidas. Posteriormente, la conductora desciende del vehículo y agrede a uno de los parroquianos.

Según consignara el medio local G1, el hecho ocurrió sobre las 22 horas del pasado domingo, La conductora, una joven de 18 años, fue detenida por la Policía Militar y sometida a una prueba de consumo de alcohol, que arrojó resultado positivo.

Uma jovem de 18 anos foi presa suspeita de invadir a calçada de um bar para atropelar o namorado de propósito após uma briga, em Ouvidor, no sudeste de Goiás. As câmeras de segurança do local registraram o exato momento em que ela avança na contramão e atinge o rapaz. pic.twitter.com/VZEJiSlCd2