Desempleo subió en marzo con respecto a febrero y se ubicó en 7,8%, según el INE

Montevideo Portal

El Instituto Nacional de Estadística (INE) divulgó este martes los datos de desempleo para el mes de marzo, que aumentó 0,4% respecto a la anterior medición, en febrero.

“En marzo del 2026, para el total del país, la tasa de actividad se situó en 64,3%, la tasa de empleo en 59,3% y la tasa de desempleo en 7,8%”, reza la publicación del organismo. En comparación con febrero, las primeras dos variables disminuyeron (0,3 y 0,5%, respectivamente), mientras que la tercera se incrementó.

La tasa de actividad es el porcentaje de la población en edad de trabajar (PET), es decir, aquellos de 14 años o más que “participan activamente en el mercado laboral, ya sea trabajando o buscando activamente trabajo”, indica el INE en su informe mensual. La tasa de empleo, en tanto, es el porcentaje de la PET que se encuentra efectivamente ocupada. La tasa de desempleo refiere al porcentaje de personas económicamente activas que no tienen empleo, pero están disponibles para trabajar “ahora mismo y buscan activamente trabajo”.

Los datos mencionados implican que 141.500 personas estaban desocupadas en Uruguay en marzo.

A diferencia de lo que suele ocurrir, este porcentaje fue mayor en Montevideo (8,0%) que en el resto del país (7,6%). A su vez, al observar la información según sexo, la tasa de desempleo en mujeres fue mayor que la de los hombres (9,3% contra 6,4%, respectivamente).

Según el análisis que hizo el economista Aldo Lema, el mercado laboral continuó con la desaceleración en el tercer mes del año, “con un estancamiento desestacionalizado del número de ocupados” y una “moderación de la creación interanual a 9.000 empleos”. Según indicó el experto, el desempleo se situó “en un nivel similar” a un año atrás.