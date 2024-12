Desde memes hasta merchandising: internet reconoce al asesino del CEO de UnitedHealthcare

Curiosidades

Después de la detención el lunes de Luigi Mangione, presunto asesino del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, internet se inundó de vendedores que tratan de sacar rédito económico al suceso con promociones comerciales de todo tipo favorables al homicida.

Camisetas, camperas, tazas, tapabocas, pegotines, adornos navideños e incluso balas falsas se venden en plataformas de comercio electrónico como Etsy, TikTok Shop, eBay, Amazon y Redbubble.

También fue objeto de varios memes y reacciones virales a través de distintas redes sociales.

> Tenía facha, minas y guita

> Joven sensible, estoico y bronze age mindset

> En el peak de su juventud decidió atentar contra el poder hegemónico de las corporaciones

> Crimen perfecto, pero cayó por el instinto tano de chamuyarse a una minita



Luigi Mangione, leyenda cultural,… https://t.co/uDvWVxKGiB — Iván (@Ivanzaaa2) December 10, 2024

Me preocupan mucho los estándares de belleza que la sociedad exige hoy en día a sus asesinos de CEOs. No quiero que los niños crezcan pensando que no son lo bastante guapos como para matar a millonarios. — Quetzal está en Cielo Azul (@slifante) December 10, 2024

entonces un joven adinerado con una educacion de primera decide alzarse a través de las armas contra los poderes establecidos…



bienvenido de vuelta, simon bolivar! https://t.co/xXwj7AgkvJ — arca news & updates (@alejandronsqui) December 10, 2024

They made a fucking playlist for the #UnitedHealthcare guy ?? pic.twitter.com/ri92EcASgl — ????????.?????? ?? (@TokioMilk) December 7, 2024

police: come out with your hands up



luigi mangione: ???? — mnateshyamalan dot bsky dot social ?? (@MNateShyamalan) December 10, 2024

Luigi mangione to Brian Thompson: pic.twitter.com/kP9uhSFPIj — Koopa (@BowserThoughts) December 9, 2024

And in this house, Luigi Mangione is a hero. End of story pic.twitter.com/qH3c7oMiW4 — Lolo (@LolOverruled) December 9, 2024

Muchos de los artículos en venta, a su vez, portan la cara del presunto asesino, que se viralizó tras la difusión de una imagen captada por las cámaras de seguridad antes de ser apresado. Otras llevan mensajes como “Luigi, libre” o emoticones de besos y corazones, dado su recibimiento, sobre todo, entre el público femenino debido a su atractivo físico.

Algunos de estos diseños se comercializan como impresión bajo demanda, un modelo de negocio que produce artículos solo después de recibir los pedidos, por lo que los vendedores no tienen que fabricar todo su inventario previamente.

¿Apología?

Otra de las consignas más serigrafiadas en el merchandising de Mangione es la expresión “… deny, defend and depose” (negar, defender y rechazar), parte de la cual podía leerse en una bala y un casquillo que aparecieron en la escena del crimen.

La mayoría de las plataformas de comercio electrónico utilizadas prohíben los artículos que hagan apología de la violencia, pero muchos de estos vendedores se amparan en el vacío legal donde se encuentran prendas u objetos que tan solo portan la frase “negar, defender, rechazar”.

Esta expresión es popularmente conocida en el sector estadounidense de los seguros y sintetiza su forma de proceder en muchos casos para retrasar o rechazar las reclamaciones de los clientes cuando trasladan a la aseguradora algún tipo de solicitud o factura.

De hecho, decenas de miles de usuarios de redes sociales como X, Instagram o TikTok interpretaron el asesinato del director ejecutivo Brian Thompson como un “correctivo” a la industria de los seguros de salud en Estados Unidos.

Gran parte de estos perfiles han compartido también historias personales en las que se les negaba cobertura médica, denunciaban maltrato psicológico por parte de grandes aseguradoras como la propia UnitedHealthcare —subsidiaria de UnitedHealth Group— y dificultades financieras para sufragar sus altas cuotas.

El furor en torno a Mangione, de 26 años, y a este caso, en el que se incluyen particularidades como la propia inscripción en las balas usadas o portar un arma fabricada en 3D, ha hecho que incluso el sábado se celebrara en Nueva York un concurso de personas con parecido físico al presunto asesino.

EFE