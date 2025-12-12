Economía

Desde el 12 de diciembre rigen nuevas tarifas de peajes en rutas nacionales

El ajuste incluye tarifas básicas, Telepeaje y SUCIVE, con montos actualizados para todas las categorías de vehículos, desde autos y camionetas hasta tritrenes. Los valores incluyen IVA y se aplican por sentido de circulación.

Por ejemplo, la tarifa básica para autos y camionetas (categoría 1) es de $190,20, mientras que quienes utilicen Telepeaje abonarán $162,00 y los registrados por SUCIVE, $207,00.

Los vehículos de mayor porte, como los tritrenes (categoría 7), abonarán $871,31 como tarifa básica, $741,00 con Telepeaje y $950,00 por SUCIVE.

Estas tarifas se aplican en todos los puestos operados por concesionarios del MTOP y buscan mantener actualizado el financiamiento para el mantenimiento y mejora de la red vial nacional.