Desde Marset a Romina Celeste: Cosse disparó contra Delgado en discusión sobre “límites”

Elecciones 2024

En los últimos días, los precandidatos Álvaro Delgado (PN) y Carolina Cosse (FA) protagonizaron una suerte de discusión mediática. No se vieron cara a cara ni debatieron, pero se arrojaron disparos por elevación mediante declaraciones públicas. En el centro del diferendo estuvieron las implicancias y el origen de la falsa denuncia de agresión contra el también precandidato opositor Yamandú Orsi.

Sobre ese tema, Delgado había acusado de Cosse de “cruzar un límite” que no debió atravesar, luego de que la frenteamplista diera a entender que el Partido Nacional podría tener responsabilidad en la mencionada acusación falsa contra Orsi.

Anoche, en un acto de campaña en la zona de Piedras Blancas, Cosse fue interrogada sobre los dichos de Delgado.

“Yo no le atribuí responsabilidad al Partido Nacional porque soy muy respetuosa del sistema político. He sido muy cuidadosa, porque creo que la política es la base de la democracia”, dijo Cosse, para luego disparar munición gruesa contra el oficialismo.

“Si hablamos de pasar una línea, de cruzar un límite, yo me pregunto si reunirse en la Torre Ejecutiva para organizar una mentira al Parlamento sobre el caso Marset no es cruzar un límite, si tener una asociación par delinquir en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva no es cruzar un límite, si hacer un seguimiento clandestino a dos senadores no es cruzar un límite, si intentar en el Parlamento la destitución de la intendenta de Montevideo no es cruzar un límite, si que una militante reconocida del Partido Nacional, con lista, le haga un escrache a un precandidato del Frente Amplio no es cruzar un límite”, enumeró.

“Se ve que en estos temas Delgado se mueve por la superficie, cuando en realidad ha cruzado límites muy gruesos. Yo soy muy respetuosa y resisto archivo”, concluyó.