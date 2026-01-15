Policiales

Desconocía el camino: tres lesionados en choque en una curva en ruta 11

Tres personas resultaron lesionadas en un accidente carretero ocurrido esta mañana en la ruta 11, cerca del puente sobre el río san José, en las afueras de la capital maragata.

De acuerdo con el reporte policial, divulgado por el programa de TV local OJO con el Ojo, un automóvil impacto de manera frontal con uno de los árboles que se encuentran junto a la carretera

Cuando la Policía arribó al lugar encontró fuera del vehículo a sus tres ocupantes —la conductora, un hombre y una menor de edad— siendo atendidos por transeúntes. Posteriormente arribó a la escena una ambulancia de un servicio de emergencia móvil, y las tres personas fueron trasladadas a un centro de salud.

Pese al siniestro, la conductora estaba en condiciones de hablar y dijo que no conocía esa ruta. Por ello, se vio sorprendida por una curva y perdió el control del vehículo, lo que derivó en la colisión con un árbol.

La ruta estuvo cortada transitoriamente, hasta que arribó al lugar una grúa y lo retiró.

El caso está en manos de Fiscalía