Descendientes de italianos reclaman demoras de años en embajada por trámites de ciudadanía

Unas 50 personas del grupo Ciudadanos Italianos sin Reconocimiento se movilizaron frente a la Embajada de Italia el pasado lunes, en reclamo por las demoras en los trámites para conseguir la ciudadanía del país europeo.

“Esto es un problema que ya viene de hace años, no es de ahora. Las promesas y los cuentos cada vez son más y más extensos”, dijo a Montevideo Portal Lucía Simonelli, integrante y representante del grupo, que según dijo está compuesto por unas 500 personas.

Simonelli comentó que la manifestación fue “algo tranquilo, acordado con los que querían ir”.

“Se llevaron carteles, fotos de nuestros abuelos, carteles con cosas que uno quiere expresar para que nos entiendan. Y bueno, salió un secretario, porque nadie salió a hacerse responsable de nada. Cuando llegamos igual ya nos estaba esperando la Policía, ya estaban al tanto de la manifestación, porque había bastantes policías y patrulleros esperándonos en la puerta pero nos tomó una foto”, agregó

“Es de público conocimiento que los descendientes de italianos por sangre tenemos el derecho de que nos reconozcan nuestra ciudadanía, porque así lo dice la constitución en Italia y no lo están cumpliendo”, sostuvo.

Simonelli dijo que, la gente “se está cansando de tanto esperar” en la realización de los tramites correspondientes a la obtención de la ciudadanía y el pasaporte.

“De estar todo el día en Prenotami, que es una página que crearon en Italia para la obtención del turno y no funciona, es deficiente. [Es] donde nosotros con un usuario entramos a pedir el turno desesperadamente durante horas del día, a cualquier hora, todo el día, hemos hecho cosas inusuales por tratar de conseguir un turno en Prenotami, que lo único que logra es enriquecer gestores que con bots y software obviamente cobran hasta 1.500 euros”, manifestó.

Remarcó que quienes buscan hacer el trámite es “gente que está cansada de tanto intentarlo, o gente mayor que no sabe usar una computadora, un celular, que no sabe entrar a una página web, ni hacerse un usuario y tiene que tener un hijo, un primo, un nieto, alguien que se lo haga”.

“Bueno, a todo esto, que ya es cansador y agotador, se empezó a arrancar con las manifestaciones, porque ya las reuniones con la capocanciller, Alexandra Crugnola son muchas y la cosa no cambia”, dijo, refiriéndose a la Jefa de la Cancillería Consular de la representación diplomática italiana.

“La gente está muy insatisfecha con todo el sistema y bueno, ahora nosotros como este colectivo —en el que yo formo parte de los representantes—, tenemos una reunión, la semana próxima, con la capocanciller, donde no se le va a hablar más de los problemas, porque los problemas ya los sabemos, queremos soluciones”, sostuvo Simonelli.

“Tenemos propuestas y precisamos que ella acate alguna propuesta porque precisamos que este tema se solucione. Y bueno, donde nosotros veamos que ella nos dice que si, que lo va a ver, como ya viene diciendo hace tiempo y la cosa no cambie, las manifestaciones se van a intensificar. Y se van a poner cada vez peor, porque la gente está realmente cansada. Esto es de todo el día, todos los días”, agregó.

“Esto, siendo tan importante para tanta cantidad de uruguayos, ¿no? Que, en su momento, se les abrió la puerta a todos esos inmigrantes y acá quedamos los descendientes de toda esa gente —en el caso de mi abuelo—. Uruguay es un país que está hecho de inmigrantes, así nos formamos y no nos están dejando reconocer lo que nos pertenece por ley”, dijo Simonelli.

Comentó que el colectivo de descendientes tuvo su origen en febrero de 2021, en un grupo de Whatsapp de 850 en el que se pasaba información para facilitar el acceso a la documentación necesaria para el trámite consular. Señaló que en un momento, en ese grupo se planteó hacer una manifestación, algo que “a la dueña del grupo”, una gestora, “no le gustó”, a lo que se formó un grupo paralelo que derivó en Ciudadanos Italianos sin Reconocimiento.

“Nosotros —no este grupo que conformo ahora— teníamos un grupo pequeño en enero que se llamaba Italianos en Espera y nosotros hicimos una manifestación en la puerta del Museo del Inmigrante si no me equivoco en marzo, cuando la embajada italiana organizó una bicicleteada por acá por Montevideo y después terminaba en el museo con una feria, comidas típicas y de todo. Como iba a estar el embajador, nosotros armamos un grupo chiquito, de 17 a 20 personas y nos paramos en la puerta del museo y le pusimos los carteles”, contó.

“El embajador nos dedicó unas bellas palabras diciendo que nosotros queríamos el pasaporte para irnos de vacaciones, que ser italiano no era solamente el pasaporte. Que no es así, él está muy equivocado y generalizando. Sí que habrá gente que quiere el pasaporte para emigrar, pero no es el caso de todo el mundo y él no puede decir eso porque esto es una ley que corresponde y esto es una falta de respeto a nuestros descendientes y a nosotros que nos pertenece”, remarcó Simonelli.

