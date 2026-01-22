Descalzo y desorientado: detienen a uruguayo que causó pánico con revólver en Buenos Aires

Internacionales

Un episodio que generó alarma entre vecinos y transeúntes se registró en la mañana de este jueves en el barrio porteño de Palermo, donde un ciudadano uruguayo, que caminaba sin camiseta y portando un arma de fuego, fue detenido por efectivos policiales.

Según informaron fuentes oficiales al diario Clarín, el hecho ocurrió en la zona de Fitz Roy al 2000, después de que varias personas alertaran al 911 al ver a un individuo con el torso desnudo caminando por la calle con un arma en la mano.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron al hombre intentando acceder a una camioneta Ford estacionada en Fitz Roy y Nicaragua. En el asiento del acompañante del vehículo fue hallada el arma —un revólver calibre 32, con al menos siete municiones— que, según testigos, era la misma que llevaba en la vía pública.

Fuentes policiales señalaron que el sujeto no llegó a efectuar disparos, aunque su presencia y actitud alarmaron a varias personas que circulaban por la zona, generando un clima de pánico e incertidumbre entre peatones y automovilistas.

Tras ser reducido y controlado por los efectivos, el hombre fue identificado y, hasta el momento, no registra antecedentes penales. Asimismo, se secuestró el arma para su peritaje y el hombre quedó a disposición de la Justicia, que ahora investiga qué motivó su comportamiento y si hubo alguna situación previa que desencadenara este accionar.

Varios transeúntes que observaron el episodio relataron haber sentido impresión al ver al hombre caminar con el arma a la vista. “Fue impactante; nunca uno se imagina algo así tan temprano”, dijo una vecina que estaba esperando un ómnibus.

