Desbarataron a grupo que intentó ingresar cigarros de contrabando por agua desde Argentina

Cuatro hombres fueron detenidos en la noche de este martes en la costa del río Uruguay, en el departamento de Salto, tras un operativo que permitió desbaratar un intento de contrabando de cigarrillos desde Argentina hacia Uruguay.

El hecho ocurrió en la zona de la rambla costanera sur Tomás Berreta, cerca del Club de Pesca, cuando funcionarios que realizaban tareas de control observaron una embarcación que cruzaba el río de forma sospechosa y descargaba varios bultos en la costa uruguaya.

Al acercarse al lugar, la embarcación regresó hacia aguas argentinas, mientras que en tierra quedaron nueve bultos con cigarrillos, presuntamente de contrabando. En ese punto fueron detenidos dos jóvenes de 19 y 20 años, quienes se encontraban junto a la mercadería.

Minutos después, un tercer hombre intentó escapar en una camioneta que estaba en las inmediaciones, pero fue detenido al poco tiempo. Más tarde, y a partir de un aviso recibido por el servicio de emergencias, se logró ubicar y detener a un cuarto involucrado, de 27 años, en las cercanías de la plaza San Martín, quien sería el conductor del vehículo utilizado para el traslado de los productos ilegales.

El caso fue informado a la Fiscalía de 4º Turno, a cargo de la fiscal Gloria Nicolini, quien dispuso la detención de los cuatro hombres y el inicio de las actuaciones correspondientes. La mercadería incautada y el vehículo quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance de la maniobra y si hay más personas involucradas.

