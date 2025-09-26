Desarticularon banda familiar que vendía drogas en ferias de pleno Centro y Cordón

Montevideo Portal
La Policía llevó adelante un operativo por venta de drogas en ferias de Cordón y Centro, de Montevideo, que se llamó Operación Palmira. En total, diez de los detenidos fueron condenados por la Justicia.
Según la Policía, a través de un comunicado, la operación es el resultado de tareas de vigilancia y seguimiento que se llevaron a cabo durante meses. Se trata de una misma banda que vendía drogas en ferias de los barrios Cordón y el Centro de Montevideo.
A través de vendedores ambulantes, los delincuentes lograban comercializar la droga a los compradores, quienes identificaban a los vendedores. La organización tenía una estructura familiar y muchos de sus miembros poseen antecedentes penales.
Las condenas se dieron por delitos de suministro de estupefacientes y asistencia a actividades de narcotráfico. La mayoría de los integrantes fueron sentenciados a dos años de cárcel.
