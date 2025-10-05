Desarticulan banda criminal dedicada a la comercialización de sustancias en Punta del Este

Policiales

La Policía desarticuló una red de comercialización de estupefacientes en el marco de la operación “Luna Llena” en Punta del Este; informó la Jefatura de Maldonado.

Según consignaron, la Brigada Departamental Antidrogas recibió una denuncia anónima sobre venta de drogas en la ciudad fernandina y, tras una investigación, identificó a un hombre de 29 años, con antecedentes, como uno de los implicados.

De esa forma, este viernes se realizaron allanamientos en un edificio de la zona, y fueron detenidos el hombre, una mujer de 26 años y el conductor de un vehículo. En tal sentido, lograron incautar cocaína, marihuana, dinero en efectivo y bicarbonato de sodio.

La investigación continuó con otro procedimiento en una vivienda del barrio Sarubbi, donde fue detenido un hombre de 32 años. En el lugar se encontraron dos armas de fuego, un cargador, una balanza de precisión, municiones, teléfonos celulares y sustancias blancas.

De esa forma, la Justicia condenó al primero de los hombres a tres años y tres meses de penitenciaría por suministro de drogas y tráfico interno de armas. La mujer recibió ocho meses de prisión por encubrimiento, a cumplir en régimen de libertad a prueba. Por su parte, el hombre restante de 32 años fue formalizado por suministro de estupefacientes, y se le impuso prisión preventiva por 150 días. Los demás detenidos recuperaron la libertad.

