Desaprobación de Bergara llegó a 52% y supera por primera vez la mitad del electorado

Montevideo Portal

La gestión de Mario Bergara al frente de la Intendencia de Montevideo alcanzó su peor registro desde que asumió el cargo. Una encuesta de Equipos Consultores muestra que 52% de los montevideanos desaprueba su desempeño, mientras que 26% lo aprueba, una diferencia de 26 puntos porcentuales.

Los datos marcan un deterioro sostenido de la imagen del intendente durante sus primeros meses de gestión. Cuando asumió, en agosto de 2025, registraba 49% de aprobación, 21% de desaprobación y 30% de opiniones neutras.

Desde entonces, la tendencia fue constante. La aprobación cayó a 40% en octubre, 31% en noviembre, 28% en febrero y finalmente 26% en abril. En sentido contrario, la desaprobación pasó de 21% a 52% en el mismo período.

En términos acumulados, la aprobación perdió 23 puntos en ocho meses, mientras que la desaprobación aumentó 31 puntos. El promedio de toda la gestión arroja 45% de evaluación negativa y 27% de evaluación positiva.

La encuesta también identifica diferencias relevantes según el perfil de los consultados. La desaprobación es más alta entre los hombres, donde alcanza 55%, y entre los jóvenes de 18 a 29 años, segmento en el que llega a 61%.

Por nivel socioeconómico, los resultados más adversos para Bergara aparecen en los sectores de clase alta y media-alta Allí la desaprobación alcanza 58% y la aprobación se ubica en apenas 20%.

Entre quienes votaron al Frente Amplio en las elecciones nacionales de 2024, la gestión mantiene un saldo positivo más ajustado. 37% la aprueba y 35% la desaprueba. Sin embargo, la distancia favorable se redujo respecto a los primeros meses de gobierno.

Los datos también muestran que incluso entre quienes respaldaron a Bergara en las departamentales existen cuestionamientos. Dentro de ese grupo, 48% aprueba su gestión, pero 27% la desaprueba.

La encuesta consultó además sobre el funcionamiento general de la Intendencia de Montevideo. En ese caso, 59% desaprueba el desempeño de la comuna y 22% lo aprueba, mientras que el resto mantiene posiciones neutras o no expresó opinión.