Desapareció una joven de 25 años que es hija de Silvia Martínez, escritora uruguaya

En las últimas horas, la escritora uruguaya Silvia Martínez Coronel difundió que su hija, Julia Clara García Martínez, está desaparecida. Desde el Ministerio del Interior emitieron un comunicado para pedir colaboración a la población.
La joven, de 25 años, mide 1,65 metros y posee un peso aproximado de 50 kilogramos. Tiene ojos marrones, pelo castaño y cutis blanco. La última vez que se la vio fue en Montevideo, en el barrio Castro Castellano.
Como “señas particulares”, las autoridades describieron que García posee un lunar en la cara y usa lentes. La última vez que alguien la vio vestía calza de color negro, buzo canguro negro, blusa de color celeste y cartera negra con asas doradas.
En caso de haber visto o tener información, las vías de comunicación son el 911, el teléfono 2030 4638 o a través del mail [email protected]. También se puede ir a cualquier seccional policial en todo el país.
